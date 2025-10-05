यमुनानगर में फौजी के घर दिनदहाड़े चोरी, 52 लाख के गहने और 70 हजार नकद ले उड़े चोर

यमुनानगर के मुसिंबल गांव में दिनदहाड़े एक बड़ी चोरी हुई जिसमें फौजियों के घर से 52 लाख के गहने और 70 हजार की नकदी गायब हो गई। परिवार पीटीएम के लिए गया था और लौटने पर उन्हें चोरी का पता चला। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है सीसीटीवी में दो संदिग्ध बाइक सवार दिखाई दिए हैं।

जागरण संवाददाता, यमुनानगर। थाना छप्पर क्षेत्र के गांव मुसिंबल में शनिवार को दिनदहाड़े चोरी की बड़ी वारदात हो गई। यहां फौजियों के घर से करीब 52 लाख रुपये के गहने व 70 हजार की नकदी चोरी कर ली गई। घटना के समय परिवार के सदस्य बच्चे के स्कूल में पीटीएम के लिए गए थे। स्कूल से लौटने पर चोरी का पता लगा। थाना छप्पर पुलिस ने मौका मुआयना कर केस दर्ज किया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस को दी शिकायत में गांव मुसिंबल निवासी दर्शन सिंह ने बताया कि वे भारतीय सेना से सेवानिवृत्त हैं। उनके दोनों बेटे भी सेना में तैनात हैं। शनिवार को पोते के स्कूल में पीटीएम थी। जहां सुबह दस बजे वह, पत्नी और दोनों पुत्रवधू घर पर ताले लगाकर चले गए थे।