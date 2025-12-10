यमुनानगर में बीयर पीकर एक-दूसरे से भिड़ी छात्राएं, शिक्षा विभाग ने जांच के लिए गठित की टीम

जागरण संवाददाता, यमुनानगर। व्यासपुर क्षेत्र के एडेड स्कूल में कक्षा 9वीं की छात्राओं द्वारा बियर पीकर कक्षा 12वीं की छात्राओं के साथ मारपीट करने के मामले में जांच टीम का गठन शिक्षा विभाग द्वारा किया जा रहा है। जांच टीम में बीईओ समेत चार सदस्य रहेंगे। स्कूल में इस तरह की घटना होने के बाद उसकी मान्यता भी समाप्त होने की बात शिक्षा विभाग के विशेषज्ञ कर रहे हैं। अब देखना यह है कि शिक्षा विभाग जांच करने के लिए कमेटी गठित करने तक ही रहेगा या फिर आगे कोई कार्रवाई भी की जाएगी ताकि छात्र आगे इस तरह की घटना को स्कूल परिसर में अंजाम ना दें।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बता दें कि व्यासपुर क्षेत्र में स्थित एक एडेड स्कूल में सोमवार को कक्षा 9वीं की छात्राओं ने कोल्डड्रिंक में मिलाकर बियर का सेवन किया था। यह बियर कक्षा 11वीं का छात्र लाया था। अंगूर की बेटी का नशा जब छात्राओं के सिर पर चढ़कर बोला तो उन्होंने कक्षा 12वीं की छात्राओं को पीट दिया।