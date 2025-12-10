Language
    यमुनानगर में बीयर पीकर एक-दूसरे से भिड़ी छात्राएं, शिक्षा विभाग ने जांच के लिए गठित की टीम

    By Deepak Parjapati Edited By: Prince Sharma
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 04:09 PM (IST)

    यमुनानगर के व्यासपुर क्षेत्र के एक स्कूल में कक्षा 9 की छात्राओं द्वारा बीयर पीकर कक्षा 12 की छात्राओं से मारपीट करने के मामले में शिक्षा विभाग जांच ट ...और पढ़ें

    Hero Image

    यमुनानगर में बीयर पीकर एक-दूसरे से भिड़ी छात्राएं, शिक्षा विभाग ने जांच के लिए गठित की टीम (File Photo)

    जागरण संवाददाता, यमुनानगर। व्यासपुर क्षेत्र के एडेड स्कूल में कक्षा 9वीं की छात्राओं द्वारा बियर पीकर कक्षा 12वीं की छात्राओं के साथ मारपीट करने के मामले में जांच टीम का गठन शिक्षा विभाग द्वारा किया जा रहा है।

    जांच टीम में बीईओ समेत चार सदस्य रहेंगे। स्कूल में इस तरह की घटना होने के बाद उसकी मान्यता भी समाप्त होने की बात शिक्षा विभाग के विशेषज्ञ कर रहे हैं। अब देखना यह है कि शिक्षा विभाग जांच करने के लिए कमेटी गठित करने तक ही रहेगा या फिर आगे कोई कार्रवाई भी की जाएगी ताकि छात्र आगे इस तरह की घटना को स्कूल परिसर में अंजाम ना दें।

    बता दें कि व्यासपुर क्षेत्र में स्थित एक एडेड स्कूल में सोमवार को कक्षा 9वीं की छात्राओं ने कोल्डड्रिंक में मिलाकर बियर का सेवन किया था। यह बियर कक्षा 11वीं का छात्र लाया था। अंगूर की बेटी का नशा जब छात्राओं के सिर पर चढ़कर बोला तो उन्होंने कक्षा 12वीं की छात्राओं को पीट दिया।

    सोमवार को हुए इस मामले को स्कूल प्रबंधन दबाने में जुटा हुआ है। शिक्षा विभाग के संज्ञान में मामला आने के बाद अब जांच कमेटी का गठन किया जा रहा है,

    जो स्कूल में जाकर प्रबंधन व छात्राओं से बातचीत करेगी। इसके साथ ही आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। बीईओ नरेशपाल ने बताया कि इस मामले में जांच टीम का गठन किया जा रहा है। जांच टीम शुक्रवार को स्कूल में जाकर पूरी जांच करेगी। इसके बाद जो भी कार्रवाई होगी वह स्कूल प्रबंधन व छात्राओं पर की जाएगी।