    यमुनानगर में 10 दिन में दो बार सैलून पर चोरी, पुलिस पर उठे सवाल

    By Popin kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 12:53 PM (IST)

    यमुनानगर के मॉडल टाउन में एक सैलून में दस दिन में दो बार चोरी होने से मालिक परेशान हैं। चोरों ने कीमती सामान चुरा लिया। पुलिस की निष्क्रियता के कारण मालिक एसपी से मिलने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं और सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। इस घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल है।

    10 दिन में दो बार रस सैलून पर चोरी। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, यमुनानगर। मॉडल टाउन के प्यारा चौक स्थित रस सैलून पर दस दिन के भीतर दो बार चोरी की घटना हो गई। चोरों ने सैलून से बिजली की मोटर, एसी की पाईप और अन्य कीमती सामान चोरी कर लिया।

    सैलून मालिक विजय कुमार ने बताया कि उनकी शिकायत के बावजूद शहर थाना पुलिस ने अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। मॉडल टाउन में छह जगहों पर पुलिस नाके लगे हैं, जिसमें से दो पुलिस नाके सैलून के पास हैं।

    इसके बावजूद चोरों ने वारदात को अंजाम देकर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। विजय कुमार का कहना है कि दस दिन में दो बार चोरी होना पुलिस के लिए चुनौती है।

    उन्होंने बताया कि पहली घटना के बाद भी सुरक्षा के कोई विशेष कदम नहीं उठाए गए। इस बार चोरी होने पर नाराज विजय कुमार सोमवार को एसपी कमलदीप गोयल मिलने जाएंगे।