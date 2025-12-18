यमुनानगर धान घोटाला: सिंगला पांच दिन के प्रोडक्शन रिमांड पर, पूरा रिकॉर्ड नहीं मिलने से जांच प्रभावित

जागरण संवाददाता, यमुनानगर। धान घोटाले में पुलिस ने मुख्य आरोपित छछरौली निवासी राइस मिल संचालक संदीप सिंगला को बुधवार को फिर पांच दिन के प्रोडक्शन रिमांड पर लिया है। यह रिमांड प्रतापनगर थाने में दर्ज मामले में पूछताछ के लिए लिया गया है।

पुलिस और एसआइटी के अनुसार डीएफएससी और हैफेड से संबंधित जरूरी रिकॉर्ड अब तक उपलब्ध न होने के कारण जांच की गति प्रभावित हो रही है, जबकि कई अहम सवालों के जवाब इन्हीं दस्तावेजों से जुड़े हैं। तीन आपराधिक मामले दर्ज पुलिस के मुताबिक संदीप सिंगला और उसकी पत्नी रीतिका सिंगला के खिलाफ अलग-अलग थानों में कुल तीन आपराधिक मामले दर्ज हैं। दो दिसंबर को पुलिस ने व्यासपुर थाने में दर्ज करीब साढ़े 13 करोड़ रुपये के धान घोटाले के मामले में संदीप सिंगला को राजस्थान से गिरफ्तार किया था।

इसके बाद उसे आठ दिन के पुलिस रिमांड पर रखकर पूछताछ की और फिर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। जांच में सामने आया था कि रणजीतपुर स्थित इन दो राइस मिलों की निगरानी की जिम्मेदारी डीएफएससी और हैफेड के अधिकारियों पर थी, लेकिन मंडी से लेकर राइस मिलों तक के दस्तावेजों में भारी अनियमितताएं पाई गईं।

इसी कड़ी में एसआइटी ने डीएफएससी और हैफेड से संबंधित रिकॉर्ड तलब किया है, मगर अब तक आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। एसआइटी प्रमुख और डीएसपी जगाधरी राजीव मिगलानी ने बताया कि आरोपित को पांच दिन के रिमांड पर लिया गया है और पूछताछ में जिसका भी नाम सामने आएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। विभागों से रिकॉर्ड मांगा गया है, जो अभी तक नहीं मिला है।

विस सत्र में श्वेतपत्र जारी करे सरकार: रतन मान भाकियू के प्रदेशाध्यक्ष रतन मान का कहना है कि सरकार धान घोटाले पर श्वेत पत्र जारी करे। लगभग पांच हजार करोड़ का धान घोटाला सामने आ चुका है। नमी के नाम पर भी 175 करोड़ रुपये लूटे गए हैं। घोटाले में सत्ताधारी, अधिकारी, व्यापारी, आढ़ती व फर्जी किसान बड़ी संख्या में शामिल हैं।

पोर्टल बेचने वाला किसान नहीं होता है। जानकारी में आया है कि 50 रुपये से 100 रुपये प्रति क्विंटल तक फर्जी किसान पोर्टल बेचता है। धान घोटाले की इस फर्जी पोर्टल के माध्यम से शुरुआत होती है। 18 दिसंबर से विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है। इस पर सीएम श्वतेपत्र जारी करें। मंडी बोर्ड के जिन अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज है वह आज भी धडल्ले से अपनी कुर्सी पर काम कर रहे है। यह व्यवस्था पर बड़ा सवालिया निशान है।

यह हो चुकी कार्रवाई जांच में यह भी स्पष्ट हुआ कि संदीप सिंगला और उसकी पत्नी रीतिका की कई राइस मिलें एक ही परिसर में संचालित थीं। एएफएसओ देवेंद्र कुमार और इंस्पेक्टर विनोद को निलंबित किया। हैफेड के फील्ड इंस्पेक्टर राजेश कुमार, चंद्र मोहन और सीनियर मैनेजर शैलेंद्र कुमार के साथ तकनीकी अधिकारी अनिल कुमार को भी निलंबित किया गया है। मार्केट कमेटी के जिले की सात मंडियों में से पांच सचिवों को चार्जशीट कर दिया गया।