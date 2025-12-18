Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यमुनानगर धान घोटाला: सिंगला पांच दिन के प्रोडक्शन रिमांड पर, पूरा रिकॉर्ड नहीं मिलने से जांच प्रभावित

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 10:52 AM (IST)

    यमुनानगर में धान घोटाले के मुख्य आरोपी संदीप सिंगला को पुलिस ने पांच दिन के रिमांड पर लिया है। यह रिमांड प्रतापनगर थाने में दर्ज मामले में पूछताछ के ल ...और पढ़ें

    Hero Image

    आरोपी संदीप सिंगला फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, यमुनानगर। धान घोटाले में पुलिस ने मुख्य आरोपित छछरौली निवासी राइस मिल संचालक संदीप सिंगला को बुधवार को फिर पांच दिन के प्रोडक्शन रिमांड पर लिया है। यह रिमांड प्रतापनगर थाने में दर्ज मामले में पूछताछ के लिए लिया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस और एसआइटी के अनुसार डीएफएससी और हैफेड से संबंधित जरूरी रिकॉर्ड अब तक उपलब्ध न होने के कारण जांच की गति प्रभावित हो रही है, जबकि कई अहम सवालों के जवाब इन्हीं दस्तावेजों से जुड़े हैं।

    तीन आपराधिक मामले दर्ज

    पुलिस के मुताबिक संदीप सिंगला और उसकी पत्नी रीतिका सिंगला के खिलाफ अलग-अलग थानों में कुल तीन आपराधिक मामले दर्ज हैं। दो दिसंबर को पुलिस ने व्यासपुर थाने में दर्ज करीब साढ़े 13 करोड़ रुपये के धान घोटाले के मामले में संदीप सिंगला को राजस्थान से गिरफ्तार किया था।

    इसके बाद उसे आठ दिन के पुलिस रिमांड पर रखकर पूछताछ की और फिर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। जांच में सामने आया था कि रणजीतपुर स्थित इन दो राइस मिलों की निगरानी की जिम्मेदारी डीएफएससी और हैफेड के अधिकारियों पर थी, लेकिन मंडी से लेकर राइस मिलों तक के दस्तावेजों में भारी अनियमितताएं पाई गईं।

    इसी कड़ी में एसआइटी ने डीएफएससी और हैफेड से संबंधित रिकॉर्ड तलब किया है, मगर अब तक आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। एसआइटी प्रमुख और डीएसपी जगाधरी राजीव मिगलानी ने बताया कि आरोपित को पांच दिन के रिमांड पर लिया गया है और पूछताछ में जिसका भी नाम सामने आएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। विभागों से रिकॉर्ड मांगा गया है, जो अभी तक नहीं मिला है।

    विस सत्र में श्वेतपत्र जारी करे सरकार: रतन मान

    भाकियू के प्रदेशाध्यक्ष रतन मान का कहना है कि सरकार धान घोटाले पर श्वेत पत्र जारी करे। लगभग पांच हजार करोड़ का धान घोटाला सामने आ चुका है। नमी के नाम पर भी 175 करोड़ रुपये लूटे गए हैं। घोटाले में सत्ताधारी, अधिकारी, व्यापारी, आढ़ती व फर्जी किसान बड़ी संख्या में शामिल हैं।

    पोर्टल बेचने वाला किसान नहीं होता है। जानकारी में आया है कि 50 रुपये से 100 रुपये प्रति क्विंटल तक फर्जी किसान पोर्टल बेचता है। धान घोटाले की इस फर्जी पोर्टल के माध्यम से शुरुआत होती है। 18 दिसंबर से विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है। इस पर सीएम श्वतेपत्र जारी करें। मंडी बोर्ड के जिन अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज है वह आज भी धडल्ले से अपनी कुर्सी पर काम कर रहे है। यह व्यवस्था पर बड़ा सवालिया निशान है।

    यह हो चुकी कार्रवाई

    जांच में यह भी स्पष्ट हुआ कि संदीप सिंगला और उसकी पत्नी रीतिका की कई राइस मिलें एक ही परिसर में संचालित थीं। एएफएसओ देवेंद्र कुमार और इंस्पेक्टर विनोद को निलंबित किया।

    हैफेड के फील्ड इंस्पेक्टर राजेश कुमार, चंद्र मोहन और सीनियर मैनेजर शैलेंद्र कुमार के साथ तकनीकी अधिकारी अनिल कुमार को भी निलंबित किया गया है। मार्केट कमेटी के जिले की सात मंडियों में से पांच सचिवों को चार्जशीट कर दिया गया।

    अधिकारियों पर एफआइआर दर्ज करवाए सरकार: चढूनी

    कुरुक्षेत्र : भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढूनी ने कहा कि सरकार लीपापोती में लगी है। जींद डीएफएसओ राजेश आर्य को ही कुरुक्षेत्र का चार्ज दे रखा था। खरीद में अनियमितताएं बरती गईं। 10 दिसंबर को चार्ज वापस लिया और यमुनानगर के डीएफएससी को चार्ज सौंपा गया है। यमुनानगर में पहले ही घोटाले की जांच चल रही है। जिम्मेदारों पर केस दर्ज होना चाहिए।