यमुनानगर में महिला के नाम से फेक इंस्टाग्राम आईडी बनाकर किया बदनाम करने की कोशिश, केस दर्ज
यमुनानगर के छप्पर थाना क्षेत्र में एक 26 वर्षीय महिला के नाम से इंस्टाग्राम पर फर्जी आईडी बनाने का मामला सामने आया है। आईडी पर महिला की तस्वीरें अपलोड कर अभद्र टिप्पणियाँ की जा रही हैं जिससे महिला परेशान है। साइबर क्राइम पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। महिला को इस फर्जी आईडी के बारे में जुलाई में पता चला था।
जागरण संवाददाता, यमुनानगर। थाना छप्पर क्षेत्र के गांव निवासी 26 वर्षीय महिला की इंस्टाग्राम पर फर्जी नाम से आईडी बना दी गई। आईडी पर उसके फोटो अपलोड किए गए। जिस पर अभद्र टिप्पणी की जा रही है।
इस मामले में साइबर क्राइम थाना पुलिस ने शनिवार को केस दर्ज किया है। पुलिस को दी शिकायत में महिला ने बताया कि उसके नाम से किसी ने इंस्टाग्राम पर फर्जी आईडी बना दी है।
उस आईडी पर उसके फोटो अपलोड किए गए हैं। इन फोटो पर अभद्र कमेंट किए जा रहे हैं। जुलाई माह में इस बारे में पता लगा। लगातार इस आईडी पर फोटो डाले गए। जिससे काफी बदनामी हो रही है।
