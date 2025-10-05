Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यमुनानगर में महिला के नाम से फेक इंस्टाग्राम आईडी बनाकर किया बदनाम करने की कोशिश, केस दर्ज

    By Avneesh kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 02:36 PM (IST)

    यमुनानगर के छप्पर थाना क्षेत्र में एक 26 वर्षीय महिला के नाम से इंस्टाग्राम पर फर्जी आईडी बनाने का मामला सामने आया है। आईडी पर महिला की तस्वीरें अपलोड कर अभद्र टिप्पणियाँ की जा रही हैं जिससे महिला परेशान है। साइबर क्राइम पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। महिला को इस फर्जी आईडी के बारे में जुलाई में पता चला था।

    prefferd source google
    Hero Image
    महिला की फर्जी आईडी बनाकर फोटो किए अपलोड।

    जागरण संवाददाता, यमुनानगर। थाना छप्पर क्षेत्र के गांव निवासी 26 वर्षीय महिला की इंस्टाग्राम पर फर्जी नाम से आईडी बना दी गई। आईडी पर उसके फोटो अपलोड किए गए। जिस पर अभद्र टिप्पणी की जा रही है।

    इस मामले में साइबर क्राइम थाना पुलिस ने शनिवार को केस दर्ज किया है। पुलिस को दी शिकायत में महिला ने बताया कि उसके नाम से किसी ने इंस्टाग्राम पर फर्जी आईडी बना दी है।

    उस आईडी पर उसके फोटो अपलोड किए गए हैं। इन फोटो पर अभद्र कमेंट किए जा रहे हैं। जुलाई माह में इस बारे में पता लगा। लगातार इस आईडी पर फोटो डाले गए। जिससे काफी बदनामी हो रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें