यमुनानगर में महिला के नाम से फेक इंस्टाग्राम आईडी बनाकर किया बदनाम करने की कोशिश, केस दर्ज

जागरण संवाददाता, यमुनानगर। थाना छप्पर क्षेत्र के गांव निवासी 26 वर्षीय महिला की इंस्टाग्राम पर फर्जी नाम से आईडी बना दी गई। आईडी पर उसके फोटो अपलोड किए गए। जिस पर अभद्र टिप्पणी की जा रही है।

इस मामले में साइबर क्राइम थाना पुलिस ने शनिवार को केस दर्ज किया है। पुलिस को दी शिकायत में महिला ने बताया कि उसके नाम से किसी ने इंस्टाग्राम पर फर्जी आईडी बना दी है।

उस आईडी पर उसके फोटो अपलोड किए गए हैं। इन फोटो पर अभद्र कमेंट किए जा रहे हैं। जुलाई माह में इस बारे में पता लगा। लगातार इस आईडी पर फोटो डाले गए। जिससे काफी बदनामी हो रही है।