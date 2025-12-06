यमुनानगर में चाचा ने गाली देने के लिए डांटा तो भतीजे ने कर दी हत्या, कृपाण से हमला कर उतारा मौत के घाट

जागरण संवाददाता, यमुनानगर। गाली देने का विरोध करने पर किसान अवतार सिंह (40) की उसके भतीजे सुखजीत उर्फ डिंपल ने हत्या कर दी। वारदात थाना छप्पर क्षेत्र के तलाकौर गांव में वीरवार दोपहर हुई। इसमें अवतार सिंह की जांघ में कृपाण से किए वार से काफी खून बह गया। उसे परिजन सरस्वती नगर के सामुदायिक केंद्र ले गए, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसको घर ले आए। वह रात में कमरे में सोया था, पर सुबह पलंग पर मृत मिला।

पुलिस ने मृतक के भतीजे सुखजीत पर हत्या का केस दर्ज कर लिया। पुलिस को दी शिकायत में तलाकौर गांव निवासी सेना से सेवानिवृत्त सुरेंद्र सिंह ने बताया कि उनका 40 वर्षीय बेटा अवतार सिंह अविवाहित था व गांव में खेतीबाड़ी करता था। चार दिसंबर की दोपहर करीब तीन बजे सुरेंद्र, उनकी पत्नी चरणजीत कौर व बेटा अवतार सिंह घर पर थे, तभी भतीजे का बेटा सुखजीत उर्फ डिंपल घर में घुसकर बेवजह अवतार को गाली देने लगा।

जांघ पर भी किया वार मना करने पर वह नहीं रुका और डंडा से अवतार पर वार किए। वह बेटे को बचाने आए तो उनकी बाजू पर भी सुखजीत ने डंडा मारा। कुछ देर बाद आरोपित दोबारा कृपाण लेकर आया और अवतार सिंह की जांघ पर दो बार वार किया। घायल अवतार ने डायल-112 पर सूचना दी थी। अवतार को सरस्वती नगर के सामुदायिक केंद्र ले गए।

प्राथमिक उपचार के बाद उसे छुट्टी दे दी गई थी। अवतार व परिवार के लोग रात में कमरों में सोने चले गए। शुक्रवार सुबह जब अवतार को जगाने गए तो वह मृत अवस्था में मिला। चिकित्सकों के अनुसार अवतार सिंह की जांघ में नस ब्लाकेज के चलते उसकी मौत हुई है, वहीं स्वजन का आरोप है कि अवतार की उसके भतीजे सुखजीत ने कृपाण के वार कर मौत के घाट उतार दिया।

तीन बेटों को बीमारी से तो चौथा झगड़े में खोया.... मृतक के पिता सुरेंद्र सिंह ने बताया कि उनके चार बेटे थे। तीन की पहले बीमारी के कारण मौत हो चुकी है। वहीं अब चौथे बेटे को भी झगड़े में खो दिया है। अब घर पर वह और उनकी पत्नी चरणजीत कौर ही रह गए हैं।