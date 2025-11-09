यमुनानगर में शेयर बाजार में निवेश के नाम पर लाखों की ठगी, पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की जांच
यमुनानगर के छछरौली में आशीष कुमार नामक एक युवक को शेयर मार्केट में निवेश का लालच देकर साइबर ठगों ने 2 लाख 96 हजार रुपये ठग लिए। आशीष को एक अनजान नंबर से मैसेज मिला, जिसके बाद वह एक टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ा। वहां निवेश के फायदे बताए गए और फिर उनसे किश्तों में पैसे जमा करवाए गए। जब उन्होंने पैसे निकालने चाहे तो कमीशन मांगा गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।
जागरण संवाददाता, यमुनानगर। शेयर मार्केट में निवेश का झांसा देकर छछरौली निवासी आशीष कुमार साइबर ठगी का शिकार हो गए। उनसे साइबर ठगों ने अलग-अलग कर दो लाख 96 हजार रुपये ठग लिए। साइबर क्राइम थाना पुलिस ने केस दर्ज किया।
पुलिस को दी शिकायत में आशीष कुमार ने बताया कि उनके पास अनजान नंबर से मैसेज आया। इस मैसेज पर क्लिक करते ही टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ गया। जिसमें शेयर मार्केट में निवेश का लाभ कमाने के बारे में मैसेज आने लगे। फिर काल आने लगी।
बातों में आकर निवेश कर दिया। अलग-अलग कर दो लाख 96 हजार 600 रुपये निवेश कर दिए। शुरूआत में निवेश किए गए रुपये पर लाभ दिखता रहा। बाद में जब उन्हें अकाउंट से विदड्रा करने लगा तो वह नहीं निकल सके। इन रुपयों को निकालने के लिए कमीशन की मांग की गई। बाद में हेल्पलाइन नंबर पर काल कर शिकायत दर्ज कराई।
