यमुनानगर में शेयर बाजार में निवेश के नाम पर लाखों की ठगी, पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की जांच

जागरण संवाददाता, यमुनानगर। शेयर मार्केट में निवेश का झांसा देकर छछरौली निवासी आशीष कुमार साइबर ठगी का शिकार हो गए। उनसे साइबर ठगों ने अलग-अलग कर दो लाख 96 हजार रुपये ठग लिए। साइबर क्राइम थाना पुलिस ने केस दर्ज किया।

पुलिस को दी शिकायत में आशीष कुमार ने बताया कि उनके पास अनजान नंबर से मैसेज आया। इस मैसेज पर क्लिक करते ही टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ गया। जिसमें शेयर मार्केट में निवेश का लाभ कमाने के बारे में मैसेज आने लगे। फिर काल आने लगी।