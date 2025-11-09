Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यमुनानगर में शेयर बाजार में निवेश के नाम पर लाखों की ठगी, पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की जांच

    By Avneesh Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 03:51 PM (IST)

    यमुनानगर के छछरौली में आशीष कुमार नामक एक युवक को शेयर मार्केट में निवेश का लालच देकर साइबर ठगों ने 2 लाख 96 हजार रुपये ठग लिए। आशीष को एक अनजान नंबर से मैसेज मिला, जिसके बाद वह एक टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ा। वहां निवेश के फायदे बताए गए और फिर उनसे किश्तों में पैसे जमा करवाए गए। जब उन्होंने पैसे निकालने चाहे तो कमीशन मांगा गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    शेयर बाजार में निवेश के नाम पर लाखों की ठगी

    जागरण संवाददाता, यमुनानगर। शेयर मार्केट में निवेश का झांसा देकर छछरौली निवासी आशीष कुमार साइबर ठगी का शिकार हो गए। उनसे साइबर ठगों ने अलग-अलग कर दो लाख 96 हजार रुपये ठग लिए। साइबर क्राइम थाना पुलिस ने केस दर्ज किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस को दी शिकायत में आशीष कुमार ने बताया कि उनके पास अनजान नंबर से मैसेज आया। इस मैसेज पर क्लिक करते ही टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ गया। जिसमें शेयर मार्केट में निवेश का लाभ कमाने के बारे में मैसेज आने लगे। फिर काल आने लगी।

    बातों में आकर निवेश कर दिया। अलग-अलग कर दो लाख 96 हजार 600 रुपये निवेश कर दिए। शुरूआत में निवेश किए गए रुपये पर लाभ दिखता रहा। बाद में जब उन्हें अकाउंट से विदड्रा करने लगा तो वह नहीं निकल सके। इन रुपयों को निकालने के लिए कमीशन की मांग की गई। बाद में हेल्पलाइन नंबर पर काल कर शिकायत दर्ज कराई।