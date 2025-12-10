यमुनानगर में जवाहर नवोदय विद्यालय में छठी क्लास के एडमिशन के लिए 13 दिसंबर को होगी परीक्षा

जागरण संवाददाता, यमुनानगर। जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा छह की प्रवेश परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। परीक्षा का आयोजन जिलेभर के 11 परीक्षा केंद्रों पर 13 दिसंबर को सुबह 10 बजे से होगा। 80 सीटों के लिए 3019 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षा को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए बुधवार को डीईओ कार्यालय में केंद्र व्यवस्थापकों की बैठक भी होगी।

जवाहर नवोदय विद्यालय में शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए कक्षा छह में 80 सीटों पर प्रवेश दिए जाएंगे। प्रवेश के लिए 3019 छात्र-छात्राओं ने आवेदन किए हैं। जिलेभर में कुल 11 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें जिले के सभी ब्लाक में केंद्र बनाया गया है। परीक्षा देने के लिए बच्चों को 30 मिनट पहले पहुंचना होगा। परीक्षा सीसीटीवी की निगरानी में आयोजित की जाएगी। नवोदय विद्यालय के प्रधानाचार्य अशोक कुमार शर्मा ने बताया कि विभाग ने प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र जारी हो गए हैं। प्रवेश पत्र पर परीक्षा केंद्र का नाम भी लिखा होगा। प्रवेश पत्र विद्यालय की वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं।