यमुनानगर में जवाहर नवोदय विद्यालय में छठी क्लास के एडमिशन के लिए 13 दिसंबर को होगी परीक्षा
यमुनानगर के जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा छह की प्रवेश परीक्षा 13 दिसंबर को 11 केंद्रों पर होगी। 80 सीटों के लिए 3019 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, यमुनानगर। जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा छह की प्रवेश परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। परीक्षा का आयोजन जिलेभर के 11 परीक्षा केंद्रों पर 13 दिसंबर को सुबह 10 बजे से होगा। 80 सीटों के लिए 3019 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षा को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए बुधवार को डीईओ कार्यालय में केंद्र व्यवस्थापकों की बैठक भी होगी।
जवाहर नवोदय विद्यालय में शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए कक्षा छह में 80 सीटों पर प्रवेश दिए जाएंगे। प्रवेश के लिए 3019 छात्र-छात्राओं ने आवेदन किए हैं। जिलेभर में कुल 11 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें जिले के सभी ब्लाक में केंद्र बनाया गया है। परीक्षा देने के लिए बच्चों को 30 मिनट पहले पहुंचना होगा। परीक्षा सीसीटीवी की निगरानी में आयोजित की जाएगी। नवोदय विद्यालय के प्रधानाचार्य अशोक कुमार शर्मा ने बताया कि विभाग ने प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र जारी हो गए हैं। प्रवेश पत्र पर परीक्षा केंद्र का नाम भी लिखा होगा। प्रवेश पत्र विद्यालय की वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं।
कहां कितने अभ्यर्थी देंगे परीक्षा
सेटर-परीक्षार्थी
1.गर्वमेंट माडल सीसे स्कूल व्यासपुर-216
2.सरस्वती सीसे स्कूल व्यासपुर-177
3.गर्वमेंट माडल संस्कृति सीसे स्कूल छछरौली-431
4.कलसिया सीसेस्कूल छछरौली-387
5.गर्वमेंट सीसे स्कूल माडल टाउन-360
6.गर्वमेंट माडल संस्कृति सीसे स्कूल जगाधरी-408
7.गर्वमेंट सीसे स्कूल जगाधरी वर्कशाप-152
8.गर्वमेंट माडल सीसे स्कूल सरस्वतीनगर-195
9.गर्वमेंट माडल संस्कृति सीसे स्कूल रादौर-297
10.गर्वमेंट माडल संस्कृति सेसे स्कूल साढ़ौरा-204
11.सनराइस पब्लिक स्कूल प्रतापनगर-191
-----------
जिले में 11 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। परीक्षा के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। प्रत्येक केंद्र को सीसीटीवी कैमरों से लेस किया गया है। सघन तलाशी के बाद ही परीक्षा कक्ष में प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा को लेकर आज डीईओ आफिस में केंद्र व्यवस्थापकों की बैठक भी है।
अशोक कुमार शर्मा प्रधानाचार्य, जवाहर नवोदय विद्यालय व्यासपुर।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।