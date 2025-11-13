Language
    यमुनानगर में धोखाधड़ी का मामला, डेबिट कार्ड बदलकर 90 हजार रुपये ठगे

    By Avneesh Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 03:36 PM (IST)

    यमुनानगर के जगाधरी में एक व्यक्ति को डेबिट कार्ड बदलकर 90 हजार रुपये की ठगी का शिकार बनाया गया। पीड़ित, मोहिंद्र कुमार, एटीएम में पैसे निकालने गया था जहाँ दो युवकों ने मदद के बहाने उसका कार्ड बदल दिया। बाद में, उसे खाते से पैसे कटने के संदेश मिले। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    धोखे से डेबिट कार्ड बदलकर 90 हजार रुपये ठगे।

    जागरण संवाददाता, यमुनानगर। मदद के बहाने डेबिट कार्ड बदलकर लक्कडहारन गली जगाधरी निवासी मोहिंद्र कुमार से ठगी कर ली गई। उनके खाते से 90 हजार रुपये साफ कर दिए गए। इसका पता तब लगा जब मोबाइल पर खाते से रुपये कटने के मैसेज आए। शहर जगाधरी थाना पुलिस ने केस दर्ज किया है।

    पुलिस को दी शिकायत में मोहिंद्र कुमार ने बताया कि वह सोमवार को इंद्रा कालोनी स्थित एटीएम में रुपये निकालने के लिए गया था। जब वहां डेबिट कार्ड से रुपये निकालने लगा तो वह नहीं निकल सके। इतने में वहां पर दो युवक आए। उन युवकों ने मदद के बहाने डेबिट कार्ड लिया और रुपये निकालने का प्रयास किया लेकिन रुपये नहीं निकले।

    जिसके बाद उनसे डेबिट कार्ड लेकर घर आ गया। घर आकर मोबाइल देखा तो उसमें अलग-अलग कर खाते से 90 हजार रुपये कटने के मैसेज आए हुए थे। डेबिट कार्ड चेक किया तो वह बदला हुआ था।