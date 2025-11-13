यमुनानगर में धोखाधड़ी का मामला, डेबिट कार्ड बदलकर 90 हजार रुपये ठगे

जागरण संवाददाता, यमुनानगर। मदद के बहाने डेबिट कार्ड बदलकर लक्कडहारन गली जगाधरी निवासी मोहिंद्र कुमार से ठगी कर ली गई। उनके खाते से 90 हजार रुपये साफ कर दिए गए। इसका पता तब लगा जब मोबाइल पर खाते से रुपये कटने के मैसेज आए। शहर जगाधरी थाना पुलिस ने केस दर्ज किया है।

पुलिस को दी शिकायत में मोहिंद्र कुमार ने बताया कि वह सोमवार को इंद्रा कालोनी स्थित एटीएम में रुपये निकालने के लिए गया था। जब वहां डेबिट कार्ड से रुपये निकालने लगा तो वह नहीं निकल सके। इतने में वहां पर दो युवक आए। उन युवकों ने मदद के बहाने डेबिट कार्ड लिया और रुपये निकालने का प्रयास किया लेकिन रुपये नहीं निकले।