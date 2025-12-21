Language
    यमुनानगर में प्रेम विवाह के बाद दंपती पर हमला, मारपीट के बाद युवती को उठा ले गए परिजन

    Updated: Sun, 21 Dec 2025 11:04 PM (IST)

    यमुनानगर में प्रेम विवाह से नाराज़ युवती के परिजनों ने नवविवाहित दंपत्ति पर हमला किया और युवती को ले गए। हमले में दो बच्चे और युवक घायल हो गए। यह घटना ...और पढ़ें

    प्रेम विवाह कर लौटे दंपती पर हमला कर युवती को ले गए स्वजन, दो बच्चे और युवक घायल।

    संवाद सहयोगी, छछरौली/प्रतापनगर (यमुनानगर)। युवती के प्रेम विवाह से खफा स्वजन ने रविवार को उर्जनी गांव के पास नवदंपती की कार पर हथियारों से हमला कर दिया। तीन कारों में सवार होकर आए स्वजन युवती को ले गए। इस हमले में दो बच्चे और युवक घायल हुए हैं।

    अदालत में प्रेम विवाह कर दो महीने बाद नवदंपती घर लौट रहा था। छछरौली थाना प्रभारी रोहतास पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। डायल 112 पुलिस और सीआइए टीम ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। प्रभारी का कहना है कि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।

    बलौली गांव का मनीष कार में पत्नी सबाना, एक महिला रिश्तेदार और दो बच्चों के साथ अपने गांव जा रहा था। मनीष और सबाना ने दो महीने पहले प्रेम विवाह किया था, तब से वह गांव नत्थनपुर में रिश्तेदार के पास रह रहे थे। सबाना के स्वजन हिंदू युवक से शादी करने से नाराज थे।

    नेशनल हाईवे 709 पर उर्जनी गांव के पास तीन कारों में आए बदमाशों ने धारदार हथियारों से कार पर हमला कर दिया और सबाना को साथ ले गए। मनीष को गंभीर रूप से घायल कर दिया। कार मे सवार एक महिला ने बताया कि दो छोटे बच्चों पर भी हमला किया गया। सबाना के परिवार वालों ने ही इस वारदात को अंजाम दिया है।

    कार ड्राइवर ने बताया कि बदमाशों ने उसकी कार के आगे कार लगा दी। कार रुकते ही उन कारों में से उतरकर 15-20 नकाबपोश लोगों ने हथियारों से हमला कर दिया। सबाना को लेकर फरार हो गए। मौके पर पहुंचे डायल 112 के इंचार्ज अरविंदर ने बताया कि सूचना मिलते ही वे मौके पर पहुंचे। प्राथमिक जानकारी में प्रेम विवाह से नाराज नवविवाहिता के स्वजन पर आरोप लगाए जा रहे हैं।

    उधर, मनीष की मौसी और अन्य स्वजन ने बताया कि सबाना अपनी मर्जी से उनके घर आई थीं और शादी कानूनी तरीके से हुई है। इससे संबंधित सभी दस्तावेज उनके पास हैं। इसकी जानकारी उसके स्वजन को फोटो भेजकर पहले ही दी जा चुकी थी।