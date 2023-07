Radaur News: कांग्रेस नेता ने किया बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा, बोले- प्रशासनिक लापरवाही के चलते हुआ नुकसान

हरियाणा के कई जिलों में इस समय बाढ़ जैसे हालात हैं। यमुनानगर अंबाला करनाल और पानीपत में यमुना नदी रौद्र रूप दिखा रही है। यमुनानगर के रादौर में कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। शनिवार को कांग्रेस नेता सतीश दत्ताना ने इन गांवों का दौरा किया और ग्रामीणों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सरकार से उचित मुआवजे की मांग की।

कांग्रेस नेता ने किया बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा, बोले- प्रशासनिक लापरवाही के चलते हुआ नुकसान

रादौर/यमुनानगर, संवाद सहयोगी। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सतीश दत्ताना ने वर्षा व बाढ़ के पानी से प्रभावित हुए गांव टापू कमालपुर, गुमथला, नगली व संधाला का दौरा किया। इस दौरान सतीश दत्ताना ने कहा कि वर्षा से किसानों व ग्रामीणों का भारी नुकसान पहुंचा है। इससे पहले कभी वर्षा के कारण इतना नुकसान नहीं हुआ था। सतीश दत्ताना ने कहा कि किसानों व ग्रामीणों को हुए नुकसान में कहीं न कहीं प्रशासनिक लापरवाही भी हावी रही है। वैसे तो सरकार व प्रशासन बाढ़ राहत कार्यों को पूरा कर लेने का दावा कर रहे हैं, लेकिन भारी वर्षा ने प्रशासन व सरकार के सभी दावों की पोल खोलकर रख दी है। 'पानी की निकासी के लिए कोई इंतजाम नहीं' उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं भी बरसाती पानी की निकासी के लिए पुलिया और नाले नहीं बने हैं। प्रशासन ने नालों तक की सफाई नहीं करवाई है। इसी वजह से किसानों के खेतों में पानी जमा हो गया और किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा रहा है। 'कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है' सतीश दत्ताना ने कहा कि संकट की इस घड़ी में कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। किसानों को मुआवजा दिलवाने व उनकी मांगों को पूरा करवाने के लिए कांग्रेस पार्टी हर संभव प्रयास करेगी। उन्होंने सरकार से मांग की कि सरकार जल्द से जल्द विशेष गिरदावरी के आदेश जारी कर किसानों को मुआवजा दे, ताकि किसानों को इस प्राकृतिक आपदा से कुछ राहत मिल सके।

