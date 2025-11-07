Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यमुनानगर बस हादसा: आरोपी बस चालक गिरफ्तार, शराब के नशे में चला रहा था वाहन; छात्रा की मौत

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 11:36 PM (IST)

    यमुनानगर के प्रतापनगर बस स्टैंड पर हुई दुर्घटना में पुलिस ने आरोपी बस चालक को गिरफ्तार किया। इस हादसे में एक छात्रा की मौत हो गई थी, जबकि पांच अन्य घायल हो गईं। जांच में पता चला कि चालक ने शराब पी थी। गुस्साए छात्रों ने चालक को पीटा और हाईवे पर जाम लगा दिया था। 

    prefferd source google
    Hero Image

    यमुनानगर बस हादसा: आरोपी बस चालक गिरफ्तार। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, यमुनानगर। प्रतापनगर बस स्टैंड पर हरियाणा रोडवेज बस में चढ़ने के दौरान घटित एक दुर्घटना मामले पुलिस ने आरोपित बस चालक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। हादसे में कुटीपुर निवासी 20 वर्षीय छात्रा आरती की मौत हो गई थी, जबकि पांच अन्य छात्राएं घायल हुईं। जांच में स्पष्ट हुआ कि चालक ने बस चलाते समय शराब का सेवन किया था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आरोपित की पहचान सोनीपत जिले के थाना गोहना क्षेत्र के गांव गढ़ी उजाले खां निवासी अनिल पुत्र राम प्रसाद के रूप में हुई है। वह यमुनानगर रोडवेज डिपो में चालक के पद पर तैनात था।

    प्रारंभिक जांच में थाना प्रभारी नरसिंह ने शराब सेवन से इन्कार किया था, लेकिन डीएसपी स्तर की जांच में शराब सेवन की पुष्टि हो गई। बता दें कि छह नवंबर की सुबह पौने आठ बजे प्रतापनगर बस स्टैंड से हरियाणा रोडवेज की बस पांवटा साहिब की ओर से दिल्ली के लिए रवाना हुई थी।

    इस दौरान बस के टायर के नीचे आने से छात्रा आरती की मौत हो गई थी। वहीं, अर्चिता, मुस्कान, संजना, अंजली और अमनदीप घायल हुईं। इनमें अर्चिता, संजना और अंजली की टांगों में फ्रेक्चर पाया गया है। हादसे के बाद गुस्साए छात्रों ने चालक अनिल को पकड़कर उसकी पिटाई कर दी थी।

    इसके बाद गुस्साए छात्रों ने पांवटा साहिब नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया। प्रशासन ने कालेज जाने वाली छात्राओं की सुरक्षा को देखते क्षेत्र में चार रोडवेज बसों की संख्या बढ़ा दी है। डीएसपी रजत गुलिया ने बताया कि चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।