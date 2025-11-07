यमुनानगर बस हादसा: आरोपी बस चालक गिरफ्तार, शराब के नशे में चला रहा था वाहन; छात्रा की मौत

जागरण संवाददाता, यमुनानगर। प्रतापनगर बस स्टैंड पर हरियाणा रोडवेज बस में चढ़ने के दौरान घटित एक दुर्घटना मामले पुलिस ने आरोपित बस चालक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। हादसे में कुटीपुर निवासी 20 वर्षीय छात्रा आरती की मौत हो गई थी, जबकि पांच अन्य छात्राएं घायल हुईं। जांच में स्पष्ट हुआ कि चालक ने बस चलाते समय शराब का सेवन किया था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आरोपित की पहचान सोनीपत जिले के थाना गोहना क्षेत्र के गांव गढ़ी उजाले खां निवासी अनिल पुत्र राम प्रसाद के रूप में हुई है। वह यमुनानगर रोडवेज डिपो में चालक के पद पर तैनात था। प्रारंभिक जांच में थाना प्रभारी नरसिंह ने शराब सेवन से इन्कार किया था, लेकिन डीएसपी स्तर की जांच में शराब सेवन की पुष्टि हो गई। बता दें कि छह नवंबर की सुबह पौने आठ बजे प्रतापनगर बस स्टैंड से हरियाणा रोडवेज की बस पांवटा साहिब की ओर से दिल्ली के लिए रवाना हुई थी।

इस दौरान बस के टायर के नीचे आने से छात्रा आरती की मौत हो गई थी। वहीं, अर्चिता, मुस्कान, संजना, अंजली और अमनदीप घायल हुईं। इनमें अर्चिता, संजना और अंजली की टांगों में फ्रेक्चर पाया गया है। हादसे के बाद गुस्साए छात्रों ने चालक अनिल को पकड़कर उसकी पिटाई कर दी थी।