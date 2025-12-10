Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यमुनानगर के चांदपुर में ऑटो मार्केट बसाने की तैयारी, 21 दुकानों को किराए पर देगा नगर निगम

    By Sanjeev Kumar Edited By: Prince Sharma
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 01:15 PM (IST)

    यमुनानगर के चांदपुर में ऑटो मार्केट बसाने की तैयारी है। नगर निगम 15 दिसंबर को 21 दुकानें किराए पर देगा। ऑटो मार्केट में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, ज ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    यमुनानगर के चांदपुर में ऑटो मार्केट बसाने की तैयारी (File Photo)


    जागरण संवाददाता, यमुनानगर। चांदपुर में आटो मार्केट बसाने की तैयारी है। यहां दुकानें बनकर तैयार हैं। 21 दुकानों को नगर निगम ने 15 दिसंबर को किराए पर देगा। इन दुकानों को किराए पर देने के लिए नगर निगम द्वारा 15 दिसंबर की सुबह 11 बजे आटो मार्केट में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा,

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जिसमें खुली बोली के माध्यम से दुकानों को किराए पर दिया जाएगा। दुकानों को किराए पर लेने के इच्छुक व्यक्ति को 50 हजार रुपये धरोहर राशि जमा करानी होगी। ऑटो मार्केट में केवल वाहन मरम्मत करने से संबंधित ही कार्य किया जाएगा।

    प्रोजेक्ट के तहत चांदपुर आटो मार्केट में 42 दुकानें बननी है। प्रथम चरण में यहां 21 दुकानें बन कर तैयार हो चुकी हैं। शहर के मुख्य बाजार में भी वाहन मरम्मत की दुकानें चल रही हैं। शहर के बीच रामपुरा कालोनी में रिहायशी क्षेत्र समीप ऐसी सैकड़ों दुकानें हैं। ऐसे ही डीएवी गर्ल्स कालेज से निरंकारी भवन तक दोनों ओर व जगाधरी में महाराजा अग्रसेन चौक से बूड़िया चौक तक, सहारनपुर कुरुक्षेत्र पर पुराना हमीदा से पश्चिमी यमुना नहर पुल तक ऐसी दुकानें चल रही हैं।

    कई दुकानों के आगे फुटपाथ व सड़क किनारे वाहन मरम्मत का काम होता है, वहीं कई वाहन आधी सड़कों तक खड़े रहते हैं। इससे आवाजाही के लिए मार्ग संकरा हो जाने से यातायात जाम की स्थित रहती है।

    इसी समस्या को ध्यान में रख ऑटो मार्केट प्रोजेक्ट के तहत दुकानें बनाई गई। ऑटो मार्केट में दुकानें शिफ्ट होने से नगर निगम क्षेत्र में लगते हाईवे से लेकर शहरी सड़कों और बाजारों से अतिक्रमण व ट्रैफिक जाम को दिक्कत से मुक्ति मिलेगी, वहीं मार्केट में एक ही जगह वाहन चालकों को वाहन मरम्मत व उनके कलपुर्जे मिलने की सुविधा होगी। साथ ही ऐसी दुकानों के संचालकों व उनके वर्कर्स को मार्केट में पेयजल, निकासी, शौचालय सहित ओपन एरिया में शेड व अन्य सुविधाएं मिल पाएंगी।

    तीन जगह बननी है ऑटो मार्केट 

    आटो मार्केट प्रोजेक्ट के तहत शहर में तीन जगह आटो मार्केट प्रस्तावित है। इनमें चांदपुर में 3.16 करोड़ रुपये की लागत से मार्केट बननी हैं, जिसमें कुल 42 दुकानें होंगी। यहां प्रथम चरण में 21 दुकानों का निर्माण पूरा हो चुका है।

    इसके बाद 19.65 करोड़ रुपये की लागत से गुलाब नगर और गधौली में ऑटो मार्केट बननी हैं। जिनका काम शुरू होना बाकी है। तीनों आटो मार्केट बनने से शहर के अंदर सड़कों पर चल रही वाहन मरम्मत की दुकानों को शिफ्ट किया जाएगा। इससे शहर में इनके कारण लगने वाले जाम से राहत मिलेगी। वहीं, एक ही स्थान पर वाहन चालकों को मरम्मत के साथ एसेसरीज मिल सकेंगी।

    खुली बोली के माध्यम से किराए पर दी जाएंगी दुकानें -मेयर सुमन बहमनी व निगम आयुक्त महाबीर प्रसाद ने बताया कि चांदपुर आटो मार्केट की 21 दुकानों को किराए पर देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 15 दिसंबर को सुबह 11 बजे आटो मार्केट में ही खुली बोली कर दुकानों को किराए पर दिया जाएगा। एक दुकान का मासिक किराया 21110 रुपये होगा। दुकान लेने के लिए इच्छुक व्यक्ति को 50 हजार रुपये की धरोहर राशि जमा करानी होगी।