हरियाणा: रंगदारी मामले में गिरफ्तार बदमाश उल्टी के बहाने रुकवाई कार, फिर भागने के प्रयास में पुल से कूदकर हुआ घायल

यमुनानगर में रंगदारी न देने पर इमिग्रेशन सेंटर संचालक के घर पर फायरिंग करने वाले आरोपी आदित्य थापर ने पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश की लेकिन असफल रहा। पुलिस ने उसे पैर में चोट लगने के बाद पकड़ लिया। इस मामले में दो और आरोपी तरूण और साहिल भी गिरफ्तार किए गए हैं जिन्होंने हथियार और नकदी मुहैया कराई थी।

जागरण संवाददाता, यमुनानगर। साढौरा में रंगदारी न देने पर इमिग्रेशन सेंटर संचालक नीरज के मकान पर 13 सितंबर को फायरिंग करने वाले बदमाश पंचकूला के बरवाला निवासी आदित्य थापर ने मंगलवार को पुलिस हिरासत से भागने का प्रयास किया। उसने पंचकूला सहारनपुर नेशनल हाईवे पर सुखपुरा के पास उल्टी के बहाने पुलिस की गाड़ी रूकवाई।

जैसे ही पुलिस ने उसे नीचे उतारा तो वह सुखपुरा में पुल से कूदकर भागने लगा लेकिन पुल से कूदने की कारण उसके पैर में चोट लगी। उसे तुरंत दबोच लिया गया। घायल अवस्था में उसे अस्पताल में दाखिल कराया गया। वहीं इस फायरिंग के मामले में दो और आरोपितों अंबाला के मुलाना निवासी तरूण व हिसार के गांव बुराना निवासी साहिल को भी पकड़ा गया है।

सीआईए टू प्रभारी राकेश कुमार ने बताया कि आदित्य थापर की निशानदेही पर किसी अन्य आरोपित को पकड़ने जा रहे थे। तभी उसने भागने का प्रयास किया। जिसमें वह टांग में चोट लगने से घायल हुआ। दो अन्य आरोपित तरूण व साहिल को पकड़ा गया है। तरूण ने हथियार उपलब्ध कराए और साहिल ने वारदात को अंजाम देने के लिए नकदी उपलब्ध कराई। साहिल पर आर्म्स एक्ट का एक केस दर्ज है।

आदित्य पर लड़ाई झगड़ा, आर्म्स एक्ट के तीन केस दर्ज हैं। एक बदमाश पूर्व में मुठभेड़ में हो चुका गिरफ्तार इमिग्रेशन सेंटर संचालक नीरज के मकान पर फायरिंग करने की जिम्मेदारी विदेश में बैठे नारायणगढ़ के बदमाश ने ली थी। उनसे 30 लाख रुपये की रंगदारी मांगी गई थी। रंगदारी न देने पर उनके मकान पर दो बदमाशों ने फायरिंग की थी। इस मामले में पुलिस की टीम ने 14 सितंबर को एक बदमाश पंचकूला के बरनाला निवासी साहिल कैल से व्यासपुर रोड पर गांव महलावाली के पास घेर लिया था।