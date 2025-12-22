'जबरन कोर्ट मैरिज और धर्म परिवर्तन कराया, इस्लाम में लौटना चाहती हूं...', यमुनानगर से अपहृत युवती वायरल वीडियो में बोली
यमुनानगर में प्रेम विवाह के बाद अपहृत शबाना का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें उसने जबरन धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाया है। पुलिस टीमें हिमाचल प्रदेश से ख ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, यमुनानगर। प्रेम विवाह के बाद रविवार को अपहृत युवती शबाना को पुलिस ढूंढ़ नहीं पाई। पुलिस की चार टीमें हिमाचल प्रदेश से खाली हाथ लौट आईं, जहां से युवती और आरोपितों के होने की सूचना मिली थी। न तो युवती बरामद हो सकी और न ही किसी आरोपित की गिरफ्तारी हो पाई है।
उधर, सोमवार देर रात इंटरनेट मीडिया पर शबाना का एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो गया। इसमें शबाना कह रही है कि मांगेराम ने उसकी जबरदस्ती कोर्ट मैरिज करवाई। उसका धर्म परिवर्तन कराया गया और इसमें मांगेराम के जीजा ने भी साथ दिया। वह दोबारा अपने पुराने धर्म को अपनाना चाहती है।
29 सेकेंड के इस वीडियो में शबाना कार में सफर करती दिख रही है और पीछे से कोई उससे शब्द बुलवाता सुनाई दे रहा है। दैनिक जागरण वीडियो की पुष्टि नहीं करता। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वीडियो की सत्यता और परिस्थितियों की भी जांच की जा रही है। युवती की बरामदगी के बाद ही तस्वीर स्पष्ट हो सकेगी।
मांगेराम के बयान पर अपहरण का केस दर्ज
दो माह पहले हिंदू युवक से प्रेम विवाह करने वाली 21 वर्षीय शबाना के अपहरण के मामले में पुलिस ने उसके परिवार के दो सदस्यों को नामजद करते हुए अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यह कार्रवाई शबाना के पति मांगेराम की शिकायत पर की गई। इसमें उसने पत्नी शबाना के साथ अनहोनी की आशंका जताई है।
इसके बाद छछरौली थाना पुलिस के साथ बर्गलरी शाखा और सीआइए की दो टीमें जांच में लगाई गईं। प्रारंभिक जांच में सूचना मिली थी कि युवती को आरोपित हिमाचल प्रदेश ले गए हैं। इस पर टीमें नाहन, पांवटा साहिब और आसपास के इलाकों में दबिश देने पहुंचीं, लेकिन वहां भी न तो शबाना का सुराग मिला और न ही आरोपितों का।
थाना प्रभारी रोहताश सिंह ने बताया कि आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है और हिमाचल सहित अन्य संभावित स्थानों पर लगातार दबिश दी जा रही है। जल्द युवती की बरामदगी का प्रयास किया जा रहा है।
मांगेराम के स्वजन रोबिन के अनुसार, मांगेराम और शबाना ने करीब दो माह पहले घर से भागकर मंदिर में हिंदू रीति-रिवाज से शादी की थी। मांगेराम के परिवार ने इस विवाह को स्वीकार कर लिया था, लेकिन शबाना का परिवार इसका विरोध कर रहा था और धमकियां दे रहा था।
सुरक्षा कारणों से मांगेराम शबाना को अपनी बहन काजल के साथ खिजराबाद क्षेत्र के नत्थनपुर गांव ले गया था। शबाना और मांगेराम को बलोली गांव लाने और रिसेप्शन आयोजित करने का निर्णय लिया गया। रविवार को मांगेराम, शबाना, काजल और उनके जीजा कार से बलोली लौट रहे थे।
उर्जनी गांव के पास एक कार ने ओवरटेक कर उन्हें रोक लिया। चार-पांच युवक लाठी-डंडे और तेजधार हथियार लेकर उतरे, जिन्हें शबाना ने अपने भाई और स्वजन बताया। इसके बाद तीन-चार और कारें मौके पर पहुंचीं। हमलावरों ने मांगेराम की कार पर हमला कर उसे बाहर खींचा और उसके हाथ पर तलवार से वार किया, जिससे वह घायल हो गया। इसके बाद हमलावर शबाना को जबरन कार में बैठाकर अपने साथ ले गए।
