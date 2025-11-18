Language
    यमुनानगर में चोरी-छिपे काटे 27 पेड़, तीन आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज

    By Avneesh Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 03:44 PM (IST)

    यमुनानगर के गांव हरनौल में कली राम की जमीन से 27 पेड़ चोरी से काट लिए गए। रविंद्र पाल, राज और अलीहसन पर पेड़ काटने का आरोप है। कली राम ने पुलिस को शिकायत दी है, जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी जमीन पर लगे पोपलर के पेड़ आरोपियों ने कटवा दिए और विरोध करने पर उन्हें धमकी भी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    पेड़ चोरी करने के आरोप में तीन पर केस दर्ज।

    जागरण संवाददाता, यमुनानगर। गांव हरनौल निवासी कली राम की जोडियो स्थित जमीन से 27 पेड़ काट लिए गए। आरोप रविंद्र पाल, राज व अलीहसन पर लगा है। आरोपितों से इस बारे में बात की तो वह गाली गलौज करते हुए धमकी देने लगे। फर्कपुर थाना पुलिस ने मामले में केस दर्ज किया।

    पुलिस को दी शिकायत में कली राम ने बताया कि उसकी पत्नी व बेटे के नाम रकबा जोडियो में दस कनाल जमीन है। यह जमीन कई वर्ष हमीदा निवासी वयक्ति से खरीदी थी। इस जमीन को गांव मंडेबर निवासी हरिंद्र सिंह को ठेके पर दिया हुआ है।

    जमीन में पोपलर के 27 पेड़ लगे हुए थे। जमीन के पास ही सेक्टर 17 निवासी रविंद्र पाल की जमीन है। वह रंजिश रखते हैं। आरोप है कि आरोपित ने ठेकेदार गांव हरनौल निवासी राज व अलीहसन से मिलकर यह पेड़ कटवा दिया। 16 नवंबर को इस बारे में पता लगा। आरोपितों से बात की तो वह धमकी देने लगे।