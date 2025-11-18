यमुनानगर में चोरी-छिपे काटे 27 पेड़, तीन आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज

जागरण संवाददाता, यमुनानगर। गांव हरनौल निवासी कली राम की जोडियो स्थित जमीन से 27 पेड़ काट लिए गए। आरोप रविंद्र पाल, राज व अलीहसन पर लगा है। आरोपितों से इस बारे में बात की तो वह गाली गलौज करते हुए धमकी देने लगे। फर्कपुर थाना पुलिस ने मामले में केस दर्ज किया।

पुलिस को दी शिकायत में कली राम ने बताया कि उसकी पत्नी व बेटे के नाम रकबा जोडियो में दस कनाल जमीन है। यह जमीन कई वर्ष हमीदा निवासी वयक्ति से खरीदी थी। इस जमीन को गांव मंडेबर निवासी हरिंद्र सिंह को ठेके पर दिया हुआ है।