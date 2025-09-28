महिला को रास्ते में रोक युवकों ने की छेड़छाड़, विरोध करने पर दी दुष्कर्म की धमकी; जातिसूचक शब्द भी बोले

यमुनानगर में एक महिला ने सोनू और राहुल नामक दो युवकों पर छेड़छाड़ अपहरण और दुष्कर्म की धमकी देने का आरोप लगाया है। पीड़िता के अनुसार आरोपी उसे काफी दिनों से परेशान कर रहे थे और एक दिन रास्ते में रोककर उसके साथ छेड़छाड़ की। विरोध करने पर उन्होंने उसे अगवा करने और दुष्कर्म करने की धमकी दी साथ ही जातिसूचक शब्दों का भी इस्तेमाल किया।

जागरण संवाददाता, यमुनानगर। गांव में दो युवकों ने एक महिला को रास्ते में रोक कर उसके साथ छेड़छाड़ की। जब महिला ने इसका विरोध किया तो आरोपितों ने अगवा कर दुष्कर्म करने की धमकी दी और उसे जातिसूचक शब्द बोले। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है।

शहर थाना जगाधरी क्षेत्र के एक गांव निवासी 37 वर्षीय महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि सोनू व राहुल उसे काफी दिन से पीछा कर परेशान कर रहे थे। उसने कई बार आरोपितों की हरकतों को नजर अंदाज किया मगर आरोपित अपनी हरकतों से बाज नहीं आए।

महिला ने बताया कि एक दिन वह गांव में ही किसी काम से जा रही थी। इस दौरान दोनों आरोपितों ने उसे रास्ते में रोक लिया और उसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। जब उसने विरोध किया तो आरोपितों ने उसे अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म करने की धमकी दी।