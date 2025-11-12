यमुनानगर में महिला से मारपीट और छेड़छाड़, तीन युवक नामजद
रादौर में एक महिला ने तीन युवकों पर मारपीट और छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। महिला के अनुसार, जब वह अपने पति के साथ गांव कांजनू में रिश्तेदारी में गई थी, तब आरोपियों ने उनके साथ गाली-गलौज, मारपीट और छेड़छाड़ की। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
संवाद सहयोगी, रादौर। महिला ने तीन युवकों पर उसके व उसके पति के साथ मारपीट करने व छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने शिकायत पर आरोपित रोहित, जस्सी व बट्टा के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है। पुलिस को दी शिकायत में महिला ने बताया कि वह अपने पति गांव कांजनू में रिश्तेदारी में गई हुई थी।
इस दौरान उसका पति और वह कार में बैठे हुए थे। तभी एक लड़का वहां पर आया और उन्हें कहने लगा कि तुम यहां पर कैसे बैठे हुए हो। जब मैंने उसे कहा कि वह यहां अपनी रिश्तेदारी में आए हुए हैंद। लेकिन हमारी एक न सुनी और गाली-गलौच करना शुरू कर दिया।
मैंने विरोध किया तो उसने हमारे साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। तभी उसने दो अन्य युवकों को वहां पर बुला लिया। उन्होंने भी हमारे साथ मारपीट की और मेरे साथ छेड़छाड़ करते हुए मेरे कपड़े भी फाड़ दिए। जिनकी पहचान रोहित, जस्सी व बट्टा के रूप में हुई।
