यमुनानगर में महिला से मारपीट और छेड़छाड़, तीन युवक नामजद।

संवाद सहयोगी, रादौर। महिला ने तीन युवकों पर उसके व उसके पति के साथ मारपीट करने व छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने शिकायत पर आरोपित रोहित, जस्सी व बट्टा के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है। पुलिस को दी शिकायत में महिला ने बताया कि वह अपने पति गांव कांजनू में रिश्तेदारी में गई हुई थी।

इस दौरान उसका पति और वह कार में बैठे हुए थे। तभी एक लड़का वहां पर आया और उन्हें कहने लगा कि तुम यहां पर कैसे बैठे हुए हो। जब मैंने उसे कहा कि वह यहां अपनी रिश्तेदारी में आए हुए हैंद। लेकिन हमारी एक न सुनी और गाली-गलौच करना शुरू कर दिया।