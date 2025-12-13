PM मोदी के खिलाफ गाली देने वाला वीडियो पोस्ट करना पड़ा भारी, यमुनानगर से 'राष्ट्रीय कदम न्यूज' का संचालक गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, यमुनानगर। फेसबुक पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विरुद्ध अभद्र भाषा का वीडियो अपलोड करने पर पेज के संचालक पर शहर जगाधरी थाना में केस दर्ज हुआ है।

पुलिस ने कार्रवाई करते हुए संचालक अशोक भांबरी को हिरासत में ले लिया। हालांकि उनका कहना है कि जनता की आवाज उठाई है। जिस पोस्ट का जिक्र किया गया है। वह डिलीट कर दी गई थी।

पुलिस को दी शिकायत में सिक्योरिटी एजेंट एसआइ पदम सिंह ने बताया कि शुक्रवार को अपने मोबाइल में फेसबुक पेज पर शेयर की गई पोस्टें देख रहा था, तभी सामने आया कि राष्ट्रीय कदम न्यूज के नाम से फेसबुक पर पोस्ट हुई।