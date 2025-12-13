PM मोदी के खिलाफ गाली देने वाला वीडियो पोस्ट करना पड़ा भारी, यमुनानगर से 'राष्ट्रीय कदम न्यूज' का संचालक गिरफ्तार
यमुनानगर में फेसबुक पर पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा का वीडियो अपलोड करने पर 'राष्ट्रीय कदम न्यूज' के संचालक अशोक भांबरी को गिरफ्तार किया गया ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, यमुनानगर। फेसबुक पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विरुद्ध अभद्र भाषा का वीडियो अपलोड करने पर पेज के संचालक पर शहर जगाधरी थाना में केस दर्ज हुआ है।
पुलिस ने कार्रवाई करते हुए संचालक अशोक भांबरी को हिरासत में ले लिया। हालांकि उनका कहना है कि जनता की आवाज उठाई है। जिस पोस्ट का जिक्र किया गया है। वह डिलीट कर दी गई थी।
पुलिस को दी शिकायत में सिक्योरिटी एजेंट एसआइ पदम सिंह ने बताया कि शुक्रवार को अपने मोबाइल में फेसबुक पेज पर शेयर की गई पोस्टें देख रहा था, तभी सामने आया कि राष्ट्रीय कदम न्यूज के नाम से फेसबुक पर पोस्ट हुई।
जिसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बारे में अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार की अभद्र भाषा से समाज में सौहार्द बिगड़ने का खतरा रहता है।
इस प्रकार की भड़काउ व भ्रामक सूचनाएं प्रकाशित करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। यह पोस्ट लोकसभा चुनाव के समय की थी। जिसे उसने अपने पेज पर अपलोड किया था।
