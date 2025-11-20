Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यमुनानगर: अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को मारी टक्कर, हादसे में दर्दनाक मौत

    By Avneesh Kumar Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 11:48 PM (IST)

    यमुनानगर के दामला में दुकान से घर लौट रहे रविंद्र सिंह नामक एक युवक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। राहगीरों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। मृतक कुंजल जट्टान का निवासी था और उसकी मोबाइल की दुकान थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    यमुनानगर: अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को मारी टक्कर। सांकेतिक फोटो

    जागरण संवाददाता, यमुनानगर। दामला में दुकान से घर लौट रहे युवक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। सड़क पर पड़े घायल अवस्था में युवक को राहगीरों ने अस्पताल में दाखिल कराया। जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक की पहचान कुंजल जट्टान निवासी 32 वर्षीय रविंद्र सिंह के रूप में हुई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सदर यमुनानगर थाना पुलिस ने केस दर्ज किया। मृतक के पिता देसराज ने बताया कि रविंद्र की मोबाइल की दुकान थी। बुधवार की रात करीब आठ बजे वह दुकान बंद कर घर आ गया था।

    वह घर से सामान लेने के लिए दामला की ओर गया। जहां से वापस लौटते समय किसी वाहन ने उसकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में रविंद्र घायल होकर सड़क पर गिर गया था। उन्हें अस्पताल से पता लगा।