यमुनानगर में युवती से छेड़छाड़ कर वायरल कर दी अश्लील वीडियो, दो भाईयों पर केस दर्ज

जागरण संवाददाता, यमुनानगर। युवती से छेड़छाड़ और उसकी अश्लील वीडियो वायरल करने के आरोप में महिला पुलिस ने दो भाइयों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। महिला पुलिस को दी शिकायत में जगाधरी थाना क्षेत्र की एक कालोनी निवासी 23 वर्षीय युवती ने बताया कि अनिल व उसके भाई सुनील ने उसकी अश्लील वीडियो बना ली।

इसके बाद आरोपित उसे ब्लैकमेल करने लगे। इसका विरोध किया तो उससे छेड़छाड़ की गई। साथ ही उसकी अश्लील वीडियो वायरल कर दी गई। इस बारे में पता चला तो आरोपितों से बात की तो उन्होंने जान से मारने की धमकी दी। परेशान होकर दोनों भाइयों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी। पुलिस ने दोनों आरोपितों के खिलाफ आइटी व बीएनएस की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया।