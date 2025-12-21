Language
    यमुनानगर में युवती से छेड़छाड़ कर वायरल कर दी अश्लील वीडियो, दो भाईयों पर केस दर्ज

    By Deepak Parjapati Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 11:07 PM (IST)

    यमुनानगर में एक युवती ने दो भाइयों, अनिल और सुनील पर छेड़छाड़ और अश्लील वीडियो वायरल करने का आरोप लगाया है। युवती के अनुसार, आरोपियों ने उसकी अश्लील व ...और पढ़ें

    Hero Image

    युवती से छेड़छाड़ व उसकी अश्लील वीडियो की वायरल, दो भाई नामजद।

    जागरण संवाददाता, यमुनानगर। युवती से छेड़छाड़ और उसकी अश्लील वीडियो वायरल करने के आरोप में महिला पुलिस ने दो भाइयों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। महिला पुलिस को दी शिकायत में जगाधरी थाना क्षेत्र की एक कालोनी निवासी 23 वर्षीय युवती ने बताया कि अनिल व उसके भाई सुनील ने उसकी अश्लील वीडियो बना ली।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसके बाद आरोपित उसे ब्लैकमेल करने लगे। इसका विरोध किया तो उससे छेड़छाड़ की गई। साथ ही उसकी अश्लील वीडियो वायरल कर दी गई। इस बारे में पता चला तो आरोपितों से बात की तो उन्होंने जान से मारने की धमकी दी। परेशान होकर दोनों भाइयों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी। पुलिस ने दोनों आरोपितों के खिलाफ आइटी व बीएनएस की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया।