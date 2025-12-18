यमुनानगर में दो बाइकों में भिड़ंत, हादसे में 2 युवकों की दर्दनाक मौत

जागरण संवाददाता, यमुनानगर। सदर यमुनानगर थाना क्षेत्र में गांव दामला के पास बाइकों की आमने-सामने की भिडंत में दो युवकों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान गांव झगुड़ी निवासी 22 वर्षीय अंकित व किशनपुरा निवासी 35 वर्षीय धर्म सिंह के रूप में हुई है। दुर्घटना बुधवार की रात लगभग नौ बजे हुई।

पुलिस ने दोनों के शवों का पोस्टमार्टम कराया। झगुड़ी निवासी सतपाल ने बताया कि उसका भतीजा अंकित फूड डिलिवरी का कार्य करता था। वह इकलौता बेटा था। बुधवार की रात वह काम खत्म कर वापस गांव में लौट रहा था। इसी दौरान किसी राहगीर ने काल कर बताया कि अंकित का एक्सीडेंट हो गया है।

उसे अस्पताल में लेकर गए हैं। जिस पर वह भी परिवार के साथ अस्पताल में पहुंचे। यहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अंकित की बड़ी बहन है। पिता टेलर का कार्य करते हैं। वहीं धर्म सिंह मूल रूप से बिहार के जिला वैशाली के रहने वाले थे। वह यहां किशनपुरा में लगभग 15 वर्ष से रह रहे थे और प्लाईवुड फैक्ट्री में कार्य करते थे।