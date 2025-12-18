Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यमुनानगर में दो बाइकों में भिड़ंत, हादसे में 2 युवकों की दर्दनाक मौत

    By Avneesh Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 09:04 PM (IST)

    यमुनानगर के दामला गांव के पास दो बाइकों की टक्कर में दो युवकों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान अंकित (22) और धर्म सिंह (35) के रूप में हुई है। अंकित फूड ...और पढ़ें

    Hero Image

    दामला में बाइकों की आमने-सामने की भिडंत, दो युवकों की मौत।

    जागरण संवाददाता, यमुनानगर। सदर यमुनानगर थाना क्षेत्र में गांव दामला के पास बाइकों की आमने-सामने की भिडंत में दो युवकों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान गांव झगुड़ी निवासी 22 वर्षीय अंकित व किशनपुरा निवासी 35 वर्षीय धर्म सिंह के रूप में हुई है। दुर्घटना बुधवार की रात लगभग नौ बजे हुई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस ने दोनों के शवों का पोस्टमार्टम कराया। झगुड़ी निवासी सतपाल ने बताया कि उसका भतीजा अंकित फूड डिलिवरी का कार्य करता था। वह इकलौता बेटा था। बुधवार की रात वह काम खत्म कर वापस गांव में लौट रहा था। इसी दौरान किसी राहगीर ने काल कर बताया कि अंकित का एक्सीडेंट हो गया है।

    उसे अस्पताल में लेकर गए हैं। जिस पर वह भी परिवार के साथ अस्पताल में पहुंचे। यहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अंकित की बड़ी बहन है। पिता टेलर का कार्य करते हैं। वहीं धर्म सिंह मूल रूप से बिहार के जिला वैशाली के रहने वाले थे। वह यहां किशनपुरा में लगभग 15 वर्ष से रह रहे थे और प्लाईवुड फैक्ट्री में कार्य करते थे।

    बुधवार की रात वह अपने भतीजे के पास अस्पताल में गए थे। वहां उसे देखकर वापस लौट रहे थे। जब वह दामला के पास पहुंचे। तभी उसकी बाइक की भिडंत अंकित की बाइक से हो गई। उसे भी गंभीर चोट लगी। राहगीरों ने उसे अस्पताल में दाखिल कराया। वीरवार की सुबह उसकी भी इलाज के दौरान मौत हो गई। जांच अधिकारी इम्तियाज अली ने बताया कि दुर्घटना में दो युवकों की मौत हुई है।