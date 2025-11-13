यमुनानगर में दर्दनाक हादसा, ट्रक की टक्कर में पूर्व सैनिक की मौत

जागरण संवाददाता, यमुनानगर। बहरामपुर चौक के पास ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान गांव टोपरा खुर्द निवासी 40 वर्षीय रविंद्र सिंह के रूप में हुई। वह भारतीय सेना से सेवानिवृत्त था। इस समय थर्मल प्लांट में बतौर सिक्योरिटी कर्मचारी ड्यूटी करता था। सदर यमुनानगर थाना पुलिस ने आरोपित ट्रक चालक पर केस दर्ज किया है।

पुलिस को दी शिकायत में गांव टोपरा खुर्द के सरपंच दविंद्र सिंह ने बताया कि उसका भाई रविंद्र सिंह बुधवार को वह गांव से बाइक पर ड्यूटी के लिए आ रहा था। जब रविंद्र बाइक पर बहरामपुर चौक से पहले थर्मल कालोनी के पास पहुंचा। तभी पीछे से गति से ट्रक लेकर आ रहे चालक ने उसकी बाइक में टक्कर मार दी।