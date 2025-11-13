Language
    यमुनानगर में दर्दनाक हादसा, ट्रक की टक्कर में पूर्व सैनिक की मौत

    By Avneesh Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 03:27 PM (IST)

    यमुनानगर में बहरामपुर चौक के पास एक ट्रक ने बाइक सवार रविंद्र सिंह को टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। रविंद्र सेना से सेवानिवृत्त थे और थर्मल प्लांट में कार्यरत थे। पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। रविंद्र ड्यूटी के लिए जा रहे थे तभी यह हादसा हुआ।

    ट्रक की टक्कर से सेवानिवृत्त फौजी की मौत।

    जागरण संवाददाता, यमुनानगर। बहरामपुर चौक के पास ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान गांव टोपरा खुर्द निवासी 40 वर्षीय रविंद्र सिंह के रूप में हुई। वह भारतीय सेना से सेवानिवृत्त था। इस समय थर्मल प्लांट में बतौर सिक्योरिटी कर्मचारी ड्यूटी करता था। सदर यमुनानगर थाना पुलिस ने आरोपित ट्रक चालक पर केस दर्ज किया है।

    पुलिस को दी शिकायत में गांव टोपरा खुर्द के सरपंच दविंद्र सिंह ने बताया कि उसका भाई रविंद्र सिंह बुधवार को वह गांव से बाइक पर ड्यूटी के लिए आ रहा था। जब रविंद्र बाइक पर बहरामपुर चौक से पहले थर्मल कालोनी के पास पहुंचा। तभी पीछे से गति से ट्रक लेकर आ रहे चालक ने उसकी बाइक में टक्कर मार दी।

    जिससे वह सड़क पर जा गिरा। दुर्घटना में रविंद्र गंभीर घायल हो गया था। दुर्घटना के बाद आरोपित चालक ट्रक लेकर भाग निकला। राहगीरों ने रविंद्र को अस्पताल में दाखिल कराया। जहां से उसे पीजीआइ रेफर किया गया लेकिन उसे परिवार के लोग निजी अस्पताल पंचकूला में लेकर गए। जहां उसकी मौत हो गई।