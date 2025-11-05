यमुनानगर: ट्रैक्टर-कार टक्कर में अधेड़ की मौत, बेटा जख्मी

जागरण संवाददाता, यमुनानगर। छछरौली बस स्टैंड के पास ट्रैक्टर चालक ने कार में टक्कर मार दी। जिससे कार अनियंत्रित हो गई। दुर्घटना में कार सवार पांसरा निवासी 55 वर्षीय सुरेंद्र कुमार की मौत हो गई। जबकि उसका बेटा घायल हुआ है। छछरौली थाना पुलिस ने केस दर्ज किया है।

गांव कोटडा खास निवासी राजबीर सिंह ने बताया कि उसका जीजा सुरेंद्र कुमार, अपनी पत्नी कमलेश व बेटे आकाश तीन नवंबर को उनके घर पर आए हुए थे। यहां से दोनों शाम के समय वापस लौट रहे थे। कपालमोचन मेले की भीड़ होने के बजाय वह व्यासपुर से जाने की बजाय छछरौली के रास्ते से कार में अपने घर लौट रहे थे।