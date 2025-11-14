हरियाणा के यमुनानगर में तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराई, बीजेपी नेता सहित दो घायल

संवाद सहयोगी, साढौरा। गांव सादिकपुर के पास बुधवार देर रात तेज रफ्तार कार के अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। कार में गांव सरावां के तीन युवक सवार थे। इस दुर्घटना में कर्ण सिंह पुत्र सुरिंदर सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गुरविंदर उर्फ गुरि पुत्र महताब और कार चालक जसदीप पुत्र बलविंदर सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों का उपचार एमएम मुलाना अस्पताल में जारी है।

जानकारी के अनुसार तीनों युवक रात को कार में कहीं से लौट रहे थे। जैसे ही कार सादिकपुर के पास पहुंची, अचानक कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और युवक अंदर फंस गए। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और घायलों को बाहर निकालकर पुलिस को सूचना दी।