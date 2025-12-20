यमुनानगर: आईटीआई छात्रों के लिए रूफटॉप सोलर टेक्नीशियन ट्रेनिंग का मौका, कोर्स के बाद रोजगार और व्यवसाय के अवसर

जागरण संवाददाता, यमुनानगर। हरियाणा के यमुनानगर में आईटीआई छात्रों को केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत, रूफटॉप सोलर टेक्नीशियन की ट्रेनिंग दी जा रही है। इस पहल का उद्देश्य इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन को सोलर ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। छात्रों को सोलर पावर प्लांट की स्थापना, संचालन, रखरखाव और मरम्मत का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे उन्हें रोजगार के अवसर मिलेंगे और वे अपना व्यवसाय भी शुरू कर सकेंगे।

ट्रेनिंग के दौरान युवाओं को सोलर पावर प्लांट की स्थापना, संचालन, रखरखाव और मरम्मत से जुड़ी व्यावहारिक जानकारी दी जाएगी। छात्रों को क्या सिखाया जाएगा? जानकारी के मुताबिक, जिला मुख्यालय स्थित नोडल आईटीआई में छात्रों को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत नौ दिनों के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। यह कार्यक्रम 'द नेशनल इंस्टीट्यूट फार एंटरप्रेन्योरशिप व स्माल बिजली डेवलपमेंट (The National Institute for Entrepreneurship and Small Business Development - NIESBUD)' के द्वारा आयोजन किया जा रहा है।

इसके तहत आईटीआई में पढ़ाई करने वाले छात्रों को सोलर प्लेट असेम्बल करना, सोलर प्लेट का मेंटेनेंस व ट्रांसमिशन करना सिखाया जा रहा है। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद यह छात्र सोलर पैनल विक्रेता के यहां पर जॉब अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही वह खुद का कारोबार भी कर सकते हैं। व्यापार को शुरू करने के लिए सरकार छात्रों को सब्सिडी भी देगी।

30 छात्रों को मिलेगी पहले चरण की ट्रेनिंग आईटीआई में NIESBUD की तरफ से छात्रों को 27 दिसंबर तक पहले चरण की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके बाद उन्हें प्रोजेक्टर के जरिए सभी जरूरी जानकारी मिलेगी। पहले चरण में 30 छात्रों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पहले बैच का प्रशिक्षण खत्म होने के बाद दूसरे चरण की तैयारियां शुरू कर दी जाएगी।

अपने जिले में ही मिलेगी नौकरी! ट्रेनिंग कंपलीट करने के बाद सोलर प्लांट में जाब के अवसर मिलेंगे। कोर्स के बाद खुद का व्यवसाय भी शुरू किया जा सकता है। प्रशिक्षण लेने वाले खुद का ट्रेनिंग सेंटर भी खोल सकते हैं। आज हर क्षेत्र में सौर ऊर्जा का उपयोग हो रहा है। इससे बड़े शहरों में काम करने के बेहतर मौके मिलेंगे।