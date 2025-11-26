भगवान का शुक्र है नहीं हुआ हादसा... यमुनानगर के तेजली स्टेडियम में भी जंग खा रहे बास्केटबॉल पोल; जर्जर हो चुकी है हालत
यमुनानगर के तेजली स्पोर्ट्स स्टेडियम में बास्केटबॉल के पोल जर्जर हालत में हैं, जिससे खिलाड़ियों की सुरक्षा खतरे में है। झज्जर और रोहतक में पोल गिरने से हुई मौतों के बाद भी यहाँ ध्यान नहीं दिया जा रहा। कुश्ती हॉल का फर्श टूटा है, बॉक्सिंग रिंग खराब है, और बास्केटबॉल कोर्ट के पोलों पर रंग-रोगन तक नहीं हुआ है। खिलाड़ियों ने अधिकारियों से सुधार की मांग की है।
जागरण संवाददाता, यमुनानगर। झज्जर के बहादुरगढ़ व रोहतक के खेल स्टेडियमों में बास्केटबॉल के जर्जर पोल गिरने से दो बास्केट खिलाड़ियों की मौत हो गई। इसमें खेल विभाग की खुली लापरवाही सामने आ रही है। ऐसा नहीं है कि जर्जर बहादुरगढ़ या रोहतक के स्टेडियमों के ही खराब है। यमुनानगर के तेजली खेल स्टेडियम में बने बास्केटबॉल कोर्ट में लगे पोल की हालत भी खराब है। यहां पर भी खिलाड़ी हादसे का शिकार हो सकते हैं।
यमुनानगर में तेजली खेल स्टेडियम है। यहां बने इंडोर गेम के अंदर बने हुए कुश्ती हाल की हालत पहले से ही खराब है। कुश्ती हाल में बना वुडन फर्श टूट चुका है। इसके साथ ही कांप्लेक्स की खिड़कियां भी टूट चुकी है। मगर इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसके साथ ही बाक्सिंग रिंग की हालत भी बदतर हो चुकी है।
वहीं, स्टेडियम में तीन बास्केटबॉल कोच हैं। जिसमें से दो पक्कें और एक कच्चा है। पक्के वाले एक कोर्ट पर लगे पोलों पर नेट भी लगाए गए हैं। मगर दो अन्य पर कोई नेट नहीं है। बास्केटबॉल के तीनों ही कोर्ट की स्थिति यह है कि यहां पर लगाए पोलों पर आज तक रंग-रोगन भी नहीं हुआ है। वहीं, कच्चे कोर्ट में तो घास तक उग चुकी है।
यदि इस कोर्ट में खिलाड़ी प्रेक्टिस करने के लिए जाए तो उनको उखड़-खाबड़ होने के कारण छोट भी लग सकती है। स्टेडियम में प्रेक्टिस करने वाले खिलाड़ियों का कहना है कि आज तक इन पोल पर रंग भी नहीं हुआ है। पोल काफी पुराने हो चुके हैं। वर्षा के दौरान इन पोल को सुरक्षित रखने का कोई इंतजाम भी किया गया है।
ऐसे में सवाल उठा रहा है कि यदि इन जर्जर हो चुके पोलों पर अभ्यास करने के दौरान कोई हादसा खिलाड़ियों के साथ घटित हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। जिला खेल अधिकारी से भी खिलाड़ी कई बार इन पोल पर रंग-रोगन करवाने की मांग चुके हैं। वहीं, जिन दो बास्केटबॉल ग्राउंड के पोलों पर नेट नहीं लगे हैं उन पर नेट लगवाने की मांग भी कर चुके हैं।
