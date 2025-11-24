यमुनानगर: तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर, घायल युवक की इलाज के दौरान मौत

यमुनानगर में व्यासपुर रोड बाइपास पर एक कार दुर्घटना में घायल हुए 32 वर्षीय सलीम की पीजीआई में इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने कार चालक रणबीर सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, 16 नवंबर को सलीम की बाइक को एक तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी थी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था।

तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर। सांकेतिक फोटो