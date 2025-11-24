यमुनानगर: तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर, घायल युवक की इलाज के दौरान मौत
यमुनानगर में व्यासपुर रोड बाइपास पर एक कार दुर्घटना में घायल हुए 32 वर्षीय सलीम की पीजीआई में इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने कार चालक रणबीर सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, 16 नवंबर को सलीम की बाइक को एक तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी थी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था।
जागरण संवाददाता, यमुनानगर। व्यासपुर रोड बाइपास पर कार की टक्कर से घायल 32 वर्षीय सलीम की रविवार रात को पीजीआइ में मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में आरोपित कार चालक रणबीर सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया है।
प्रत्यक्षदर्शी आरिफ के अनुसार, 16 नवंबर को सलीम बाइक पर अपने गांव जा रहा था, तभी तेज गति से आ रही कार ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में सलीम गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया।
उसकी हालत बिगड़ने पर उसे पीजीआइ सेक्टर-32 चंडीगढ़ रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। मृतक के परिवार का आरोप है कि रणबीर सिंह ने इलाज का खर्च उठाने का वादा किया था, लेकिन बाद में मुकर गया।
