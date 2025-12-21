यमुनानगर: रिटायर्ट फौजी का प्लॉट फर्जी दस्तावेजों से तीन बार बेचा, एक महिला समेत 3 लोग नामजद

जागरण संवाददाता, यमुनानगर। हरियाणा के यमुनानगर में जालसाजी का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक रिटायर्ट फौजी के प्लॉट को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर तीन बार अलग-अलग लोगों को बेच दिया गया। इस मामले में एक महिला सहित तीन लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है।

1988 में खरीदा गथा प्लॉट रिटायर्ट फौजी की पत्नी ने सेक्टर-17 थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस को दी शिकायत में अंबाला कैंट निवासी पूनम जैन ने बताया कि उनके पति अशोक कुमार जब भारतीय सेना में थे, तब 1988 में उन्होंने यमुनानगर के कांसापुर क्षेत्र में 213 वर्ग गज का प्लॉट खरीदा था। नौकरी के कारण अशोक कुमार का बाहर ही रहना होता था। वह प्लॉट को देखने कभी कभार आते थे।

फर्जी दस्तावेज से प्लॉट की रजिस्ट्री शिकायतकर्ता के अनुसार, 2017 में अशोक कुमार सेना से सेवानिवृत्त हो गए, तब उनका परिवार अंबाला कैंट में रहने लगा। कई दिनों बाद जब वह कांसापुर में प्लॉट देखने आए, तो पता चला कि नरपल सिंह, सतनाम कौर व सहदेव मेहता नाम के तीन लोगों ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर तीन बार प्लॉट की रजिस्ट्री अलग-अलग लोगों के नाम करवा दी।