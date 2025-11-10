Language
    यमुनानगर में स्कूल बस ने कार को मारी टक्कर, रिटायर्ड फौजी की मौत; पत्नी व बेटा घायल

    By Deepak Parjapati Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 03:19 PM (IST)

    यमुनानगर में एक दर्दनाक हादसे में स्कूल बस की टक्कर से कार पलटने से रिटायर्ड फौजी सरदार सिंह की मौत हो गई। उनकी पत्नी और बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए। यह घटना मिलक माजरा टोल के पास हुई, जब वे अपनी बेटी के घर जा रहे थे। पुलिस ने अज्ञात बस चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    स्कूल बस की कार में टक्कर से रिटायर्ड फौजी की मौत, पत्नी व बेटा घायल।

    जागरण संवाददाता, यमुनानगर। स्कूल बस की टक्कर से थाना छप्पर क्षेत्र के मिलक माजरा टोल पर कार पलटने से रिटायर्ड फौजी की मौत हो गई। वहीं, कार में सवार उसका बेटा व पत्नी घायल हो गए। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने रात में शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवा दिया। शनिवार की रात हुई घटना के चलते रविवार सुबह पोस्टमार्टम के बाद शव स्वजनों के सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने अज्ञात स्कूल बस चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया।

    जगाधरी की द्वारिकापुरी निवासी 60 वर्षीय सरदार सिंह कार में पत्नी हरजीत कौर व बेटे के साथ गांव लवाना में अपनी बेटी के घर जा रहे थे। इस दौरान जैसे मिलक माजरा टोल को पार कर कुछ दूरी पर पहुंचे तो पीछे से एक अज्ञात स्कूल बस चालक ने कार में टक्कर मार दी। बस की टक्कर लगने से कार पलट गई।

    कार चला रहे सरदार सिंह व उनकी पत्नी हरजीत कौर व बेटा घायल हो गए। हादसे को अंजाम देकर चालक बस सहित मौके से निकल गया। आसपास के लोगों ने कार से सरदार सिंह व हरजीत कौर व उनके बेटे को निकाला और एंबुलेंस बुलाकर अस्पताल भेजा।

    अस्पताल में चिकित्सक ने सरदार सिंह को मृत घोषित कर दिया, वहीं घायल हरजीत कौर व उनके बेटे को अस्पताल में भर्ती कर लिया। थाना छप्पर प्रभारी सुमित कांबोज ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया और शिकायत पर अज्ञात बस चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया।