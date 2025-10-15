Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हरियाणा में बदमाशों के हौसले बुलंद! खैर तस्कर को पकड़ने गई पुलिस टीम पर फायरिंग, SHO व एक पुलिसकर्मी घायल

    By Deepak Parjapati Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 12:17 AM (IST)

    यमुनानगर में खैर तस्कर को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला हुआ, जिसमें एसएचओ समेत एक पुलिसकर्मी घायल हो गए। तस्कर के परिजनों ने ईंटों से हमला किया और तस्कर ने एसएचओ की उंगली चबा ली। पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है और मुख्य आरोपी की तलाश जारी है। उसपर पहले भी तस्करी के कई मामले दर्ज हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    लकड़ी तस्कर पर पुलिस का छापा, हमले में एसएचओ घायल। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, यमुनानगर गांव कोट में खैर की लकड़ी के तस्करी के आरोपित को पकड़ने गई पुलिस टीम पर तस्कर के परिजनों ने ईंटों से हमलाकर दिया। इसके साथ ही आरोपित ने पुलिस टीम पर फायरिंग भी की। इस हमले में एसएचओ व एक अन्य पुलिसकर्मी घायल हो गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आरोपित ने एसएचओरोहताश की उंगली भी पकड़ने के दौरान दांतों से चबा ली। मामला बढ़ता देखकर आसपास के थानों की पुलिस भी मौके पर पहुंची मगर मुख्य आरोपित मौके से फरार हो गया। पुलिस ने छह लोगों को नामजद करते हुए चार लोगों को गिरफ्तार किया है। फरार आरोपित की तलाश में पुलिस टीमें जुटी हुई हैं।

    छछरौली थाना क्षेत्र के गांव कोट माजरी निवासी परविंद्र उर्फ पिंद्र खैर की लकड़ी की तस्करी के कई मामलों में संलिप्त है। थाना पुलिस को सोमवार की रात सूचना मिली कि आरोपित परविंद्र इस समय अपने घर के पास मौजूद है। सूचना मिलते ही एसएचओछछरौलीरोहताश अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। इस दौरान एक ईआरवी भी मौके पर पहुंच गई।

    गांव में पहुंची पुलिस टीम को देखकर आरोपित परविंद्र ने भागने का प्रयास किया। जिसके बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया। इस बीच आरोपित के पिता राजबीर, मां निर्मल देवी, बहन परमिंद्र कौर, चाचा कुलवंत और चाचा के बेटा दलीप कुमार मौके पर आ गए। जिसके बाद आरोपित के स्वजनों ने धमकी देतेहुएउसेसाथले जाने से रोकने का प्रयास किया। इस बीच आरोपित के स्वजनों ने पुलिस को जान से मारने की धमकी देते हुए उसे पुलिस टीम से छुड़वा लिया।

    जब पुलिस ने दोबारा उसे पकड़ने का प्रयास किया तो आरोपितों ने पुलिस पर ईंटों से हमला कर दिया। इस बीच आरोपित परविंद्र ने थाना प्रभारी रोहताश के हाथ की उंगली अपने मुंह में डालकर दांतों से चबा दी। ईंटों के हमले से एसपीओजगमाल सिंह घायल हो गया। एसएचओरोहताश का कहना है कि आरोपित परविंद्र ने उनके ऊपर देसी कट्टे से फायर कर दिया। इसके बाद मुख्य आरोपित मौके से फरार हो गया।

    वहीं, पुलिस टीम पर हमले की सूचना पर आसपास के थाना क्षेत्रों की पुलिस मौके पर पहुंची और चार आरोपितों की गिरफ्तारी की। घटना में छछरौली थाना पुलिस में सरकारी ड्यूटी में बाधा डालने, हत्या के प्रयास समेत 10 धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। एसएचओरोहताश ने बताया कि मुख्य आरोपित परविंद्र पर पहले भी खैर की लकड़ी की तस्करी के चार-पांच मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें वह वांछित चल रहा है। उसकी तलाश की जा रही है।