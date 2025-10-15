हरियाणा में बदमाशों के हौसले बुलंद! खैर तस्कर को पकड़ने गई पुलिस टीम पर फायरिंग, SHO व एक पुलिसकर्मी घायल

जागरण संवाददाता, यमुनानगर। गांव कोट में खैर की लकड़ी के तस्करी के आरोपित को पकड़ने गई पुलिस टीम पर तस्कर के परिजनों ने ईंटों से हमलाकर दिया। इसके साथ ही आरोपित ने पुलिस टीम पर फायरिंग भी की। इस हमले में एसएचओ व एक अन्य पुलिसकर्मी घायल हो गया।

आरोपित ने एसएचओरोहताश की उंगली भी पकड़ने के दौरान दांतों से चबा ली। मामला बढ़ता देखकर आसपास के थानों की पुलिस भी मौके पर पहुंची मगर मुख्य आरोपित मौके से फरार हो गया। पुलिस ने छह लोगों को नामजद करते हुए चार लोगों को गिरफ्तार किया है। फरार आरोपित की तलाश में पुलिस टीमें जुटी हुई हैं।

छछरौली थाना क्षेत्र के गांव कोट माजरी निवासी परविंद्र उर्फ पिंद्र खैर की लकड़ी की तस्करी के कई मामलों में संलिप्त है। थाना पुलिस को सोमवार की रात सूचना मिली कि आरोपित परविंद्र इस समय अपने घर के पास मौजूद है। सूचना मिलते ही एसएचओछछरौलीरोहताश अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। इस दौरान एक ईआरवी भी मौके पर पहुंच गई।

गांव में पहुंची पुलिस टीम को देखकर आरोपित परविंद्र ने भागने का प्रयास किया। जिसके बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया। इस बीच आरोपित के पिता राजबीर, मां निर्मल देवी, बहन परमिंद्र कौर, चाचा कुलवंत और चाचा के बेटा दलीप कुमार मौके पर आ गए। जिसके बाद आरोपित के स्वजनों ने धमकी देतेहुएउसेसाथले जाने से रोकने का प्रयास किया। इस बीच आरोपित के स्वजनों ने पुलिस को जान से मारने की धमकी देते हुए उसे पुलिस टीम से छुड़वा लिया।

जब पुलिस ने दोबारा उसे पकड़ने का प्रयास किया तो आरोपितों ने पुलिस पर ईंटों से हमला कर दिया। इस बीच आरोपित परविंद्र ने थाना प्रभारी रोहताश के हाथ की उंगली अपने मुंह में डालकर दांतों से चबा दी। ईंटों के हमले से एसपीओजगमाल सिंह घायल हो गया। एसएचओरोहताश का कहना है कि आरोपित परविंद्र ने उनके ऊपर देसी कट्टे से फायर कर दिया। इसके बाद मुख्य आरोपित मौके से फरार हो गया।