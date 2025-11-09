यमुनानगर में पुलिस की कार्रवाई, किशोरी को बहलाकर ले जाने व दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, यमुनानगर। सदर जगाधरी थाना पुलिस की टीम ने 16 वर्षीय किशोरी को बहलाकर ले जाने व दुष्कर्म करने के आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। आरोपित को रविवार को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेजा।

थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह ने बताया कि दिनांक 18 सितंबर को क्षेत्र की एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी 16 वर्षीय बेटी लापता हो गई थी। केस दर्ज कर तफ्तीश शुरू की गई। तीन अक्टूबर को किशोरी को उसकी मां स्वयं थाना में लेकर गई।