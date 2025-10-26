Language
    यमुनानगर में पुलिस का एक्शन जारी, बार और ठेकों पर ताबड़तोड़ छापामारी; एक शराब का ठेका सील

    By Avneesh Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 10:36 PM (IST)

    यमुनानगर में आबकारी विभाग ने शराब ठेकों और बारों पर छापेमारी की। खजूरी रोड स्थित एक शराब ठेके को कीमतों में अनियमितता के कारण सील कर दिया गया। मधु होटल और पाइरेट्स आफ ग्रिल में भी जांच की गई, पर वहां कोई गड़बड़ी नहीं मिली। होटल संचालकों द्वारा पास परमिट की सूचना न देने पर भी जांच हुई। विभाग ने भविष्य में भी ऐसी जांच जारी रखने की बात कही है।

    Hero Image

    प्रस्तुतीकरण के लिए पुलिस की सांकेतिक तस्वीर का उपयोग किया गया है।

    जागरण संवाददाता, यमुनानगर। आबकारी एवं कराधान विभाग की ओर से शराब ठेकों व बार का औचक निरीक्षण किया जा रहा है। शनिवार को खजूरी रोड स्थित शराब ठेका और दो होटलों में बार पर छापेमारी की गई। शराब ठेका पर दामों को लेकर अनियमितता मिलीं। जिस पर ठेका सील कर दिया गया।

    डीईटीसी (एक्साइज) आलोक पासी ने बताया कि विभाग की ओर से ठेकों व बार में अनियमितताओं की जांच के लिए विशेष टीम बनाई गई है। इस विशेष टीम में आबकारी निरीक्षक अनिल, शेखर और गुरमीत सहित अन्य अधिकारी शामिल हैं। टीम ने शनिवार को मधु होटल (एल-4/5 बार) व पाइरेट्स आफ ग्रिल (एल-4/5 बार) में बार की जांच की।

    हालांकि, यहां पर कोई अनियमितताएं नहीं मिलीं। मधु होटल में निर्माण कार्य चलने के कारण बार बंद मिला। पास परमिट को लेकर यह छापेमारी की गई। होटल संचालकों की ओर से विभाग को पास परमिट के बारे में सूचना नहीं दी गई थी।

    टीम ने खजूरी रोड स्थित शराब ठेके पर छापेमारी की। जांच के दौरान ठेके पर निर्धारित मूल्य से कम दरों पर देसी शराब बेचे जाने की पुष्टि हुई। इस गंभीर उल्लंघन पर विभाग ने ठेके को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया।

    आबकारी विभाग द्वारा भविष्य में भी इस प्रकार की आकस्मिक जांचें जारी रहेंगी, ताकि अवैध गतिविधियों पर पूर्ण नियंत्रण रखा जा सके और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा सुनिश्चित की जा सके। सभी लाइसेंसधारक नियमों का पालन करें।