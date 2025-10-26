यमुनानगर में पुलिस का एक्शन जारी, बार और ठेकों पर ताबड़तोड़ छापामारी; एक शराब का ठेका सील

जागरण संवाददाता, यमुनानगर। आबकारी एवं कराधान विभाग की ओर से शराब ठेकों व बार का औचक निरीक्षण किया जा रहा है। शनिवार को खजूरी रोड स्थित शराब ठेका और दो होटलों में बार पर छापेमारी की गई। शराब ठेका पर दामों को लेकर अनियमितता मिलीं। जिस पर ठेका सील कर दिया गया।

डीईटीसी (एक्साइज) आलोक पासी ने बताया कि विभाग की ओर से ठेकों व बार में अनियमितताओं की जांच के लिए विशेष टीम बनाई गई है। इस विशेष टीम में आबकारी निरीक्षक अनिल, शेखर और गुरमीत सहित अन्य अधिकारी शामिल हैं। टीम ने शनिवार को मधु होटल (एल-4/5 बार) व पाइरेट्स आफ ग्रिल (एल-4/5 बार) में बार की जांच की।

हालांकि, यहां पर कोई अनियमितताएं नहीं मिलीं। मधु होटल में निर्माण कार्य चलने के कारण बार बंद मिला। पास परमिट को लेकर यह छापेमारी की गई। होटल संचालकों की ओर से विभाग को पास परमिट के बारे में सूचना नहीं दी गई थी।

टीम ने खजूरी रोड स्थित शराब ठेके पर छापेमारी की। जांच के दौरान ठेके पर निर्धारित मूल्य से कम दरों पर देसी शराब बेचे जाने की पुष्टि हुई। इस गंभीर उल्लंघन पर विभाग ने ठेके को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया।