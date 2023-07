Panipat: यमुना के पानी से सनौली खंड के 5 गांवों का संपर्क टूटा, करीब 40 हजार एकड़ फसल पानी में डूबी

हरियाणा में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। हथिनी कुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। पानीपत में सनौली के पास यमुना नदी का तटबंध भी टूट गया है। यमुना का पानी सनौली खुर्द गौशाला में घुस गया जिससे करीब 10 गाय एवं बछड़ों की मौत हो गई। उपायुक्त वीरेंद्र दहिया सहित अन्य अधिकारियों ने सनौली खुर्द गौशाला व गांवों का दौरा किया।

यमुना के पानी से सनौली खंड के 5 गांवों का संपर्क टूटा

सनौली/पानीपत, जागरण संवाददाता। सनौली खुर्द खंड के गांव नवादा पार व पत्थरगढ़ के बीच देर रात को यमुना का तटबंध टूट गया। जिससे खंड के पांच गांव नवादा पार, जलालपुर द्वितीय, पत्थरगढ़, राणा माजरा व गढी बेसक का संपर्क कट गया है। इन गांवों के चारो तरफ पानी भर गया है। इन गांवों को जोड़ने वाली सड़क पर कई फीट पानी भरा हुआ है। वहीं इन गांवों के अलावा गांव सनौली खुर्द, झांबा, धनसौली सहित 8 गांव की करीब 40 हजार एकड फसल पानी में डूब गई है। 10 गाय-बछड़ों की मौत यमुना का पानी सनौली खुर्द गौशाला में घुस गया, जिससे करीब 10 गाय एवं बछड़ों की मौत हो गई और ग्रामीणों ने करीब एक हजार गायों को गौशाला से बाहर निकाल कर सड़क पर छोड़ दिया है। जिला प्रशासन की तरफ से उपायुक्त वीरेंद्र दहिया, डीआरओ राजकुमार भोरिया सहित अन्य अधिकारियों ने सनौली खुर्द गौशाला व गांवों का दौरा किया। गौशाला के प्रधान राकेश गुप्ता ने बताया कि यमुना के पानी से कुछ गायों व बछड़ों की मौत हो गई और करीब एक हजार गायों को गौशाला से बाहर निकाल कर सड़क पर छोड़ा गया है। बता दें कि जिस स्थान से यमुना का तटबंध अभी टूटा है, इसी स्थान के पास से 2013 में भी टूटा था और उस समय भी यमुना के पानी ने भारी तबाही मचाई थी। यमुना का तटबंध अब भी उसी स्थान के पास से टूटा है। यमुना के पानी से नवादा पार, जलालपुर द्वितीय, पत्थरगढ़, राणा माजरा व गढी बेसक, सनौली व धनसोली गांव प्रभावित हुए है। पानीपत में सोमवार देर शाम तक यमुना में खतरे के निशान से थोड़ा नीचे 231.500 मीटर पर पानी चल रहा था और रात को ज्यादा पानी आने पर तटबंध टूट गया।

Edited By: Rajat Mourya