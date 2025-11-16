Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यमुनानगर में तीन दिन से लापता प्रेमी युगल के शव पश्चिमी यमुना नहर में मिले, चुन्नी से बंधे थे दोनों के हाथ

    By Avneesh Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 02:29 PM (IST)

    यमुनानगर के छछरौली में तीन दिन से लापता प्रेमी युगल के शव पश्चिमी यमुना नहर में मिले। शुभम और महक नामक युगल के बीच दो साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन पारिवारिक विरोध के कारण वे शादी नहीं कर पा रहे थे। आशंका है कि सगाई तय होने के बाद दोनों ने नहर में कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    पश्चिमी यमुना नहर से प्रेमी युगल के शव बरामद।

    संवाद सहयोगी, छछरौली (यमुनानगर)। तीन दिन से लापता प्रेमी युगल के शव शनिवार को बेगमपुर स्थित पावर हाउस के पास पश्चिमी यमुना नहर में मिले। गांव अर्जुन माजरा निवासी शुभम (23) और ढाकवाला की युवती महक (24) वीरवार से घर से लापता थे। परिवार के लोग उनकी तलाश कर रहे थे। उनकी गुमशुदगी के बारे में पुलिस को भी सूचना नहीं दी गई थी। शनिवार को जालियों में दोनों के शव फंसे देखे तो पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शवों को बाहर निकलवाया। जिसके बाद स्वजन ने दोनों की पहचान की। दोनों के हाथ चुन्नी से बंधे हुए मिले। दोनों शवों का डाक्टर के बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया। मौत के कारणों का पता लगाने के लिए सैंपल लैब में भेज दिए गए हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, महक कंप्यूटर कोर्स कर रही थी, जबकि शुभम ठेकेदार के पास कार्य करता था। इस दौरान ही दोनों में जान पहचान हो गई। दोनों के बीच प्रेम प्रसंग हो गया। दोनों के बीच लगभग दो वर्ष से प्रेम प्रसंग चल रहा था। जब इस बारे में उनके परिवार के लोगों को भनक लगी तो उनके मिलने पर रोक लगा दी गई, लेकिन वह छिपकर मिलते रहे। दोनों अलग-अलग जाति से संबंध रखते थे। इसी कारण स्वजन ने उनकी शादी कराने से इन्कार कर दिया था।

    बताया जा रहा है कि शुभम को उसके परिवार ने मना लिया था और वह परिवार की पसंद की लड़की से शादी करने को राजी हो गया। बुधवार को उसकी सगाई तय हो गई। इसका पता महक को लगा तो उसने शुभम पर मिलने का दबाव बनाया और साथ ही आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज लेकर आने को कहा। वीरवार को दोनों घर से निकल गए थे। इसके बाद वह घर नहीं लौटे। परिवार के लोग खोजबीन कर रहे थे।

    इसी दौरान उनका एक बैग और बाइक नहर किनारे मिली। बैग में मिले कागजों के आधार पर नहर में डूबने की आशंका जताई गई। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से तलाश अभियान चलाया तो शनिवार को दोनों के शव मिल गए। पुलिस की जांच में सामने आया कि मरने से पहले दोनों ने शायद जहर खाया हो। इसके बाद चुन्नी से एक दूसरे का हाथ बांधकर वह नहर में कूद गए। परिवार के लोगों ने इस बारे में कोई भी बात करने से इन्कार कर दिया। वहीं दो शव मिलने से क्षेत्र में चर्चा बनी रही।

    शनिवार को दोनों पक्षों के स्वजन को बुलाया गया। उन्होंने बयान दे दिए हैं। दोनों पक्षों में से कोई भी आगे कार्रवाई नहीं कराना चाहता। डाक्टरों के बोर्ड से पोस्टमार्टम करा शव स्वजन को दे दिए हैं। मौत के सही कारणों का पता लगाने के लिए सैंपल लैब में भिजवाए हैं। पुलिस हर एंगिल पर जांच कर रही है। -नर सिंह, थाना प्रभारी, प्रतापनगर।