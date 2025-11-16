यमुनानगर में तीन दिन से लापता प्रेमी युगल के शव पश्चिमी यमुना नहर में मिले, चुन्नी से बंधे थे दोनों के हाथ

संवाद सहयोगी, छछरौली (यमुनानगर)। तीन दिन से लापता प्रेमी युगल के शव शनिवार को बेगमपुर स्थित पावर हाउस के पास पश्चिमी यमुना नहर में मिले। गांव अर्जुन माजरा निवासी शुभम (23) और ढाकवाला की युवती महक (24) वीरवार से घर से लापता थे। परिवार के लोग उनकी तलाश कर रहे थे। उनकी गुमशुदगी के बारे में पुलिस को भी सूचना नहीं दी गई थी। शनिवार को जालियों में दोनों के शव फंसे देखे तो पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शवों को बाहर निकलवाया। जिसके बाद स्वजन ने दोनों की पहचान की। दोनों के हाथ चुन्नी से बंधे हुए मिले। दोनों शवों का डाक्टर के बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया। मौत के कारणों का पता लगाने के लिए सैंपल लैब में भेज दिए गए हैं।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, महक कंप्यूटर कोर्स कर रही थी, जबकि शुभम ठेकेदार के पास कार्य करता था। इस दौरान ही दोनों में जान पहचान हो गई। दोनों के बीच प्रेम प्रसंग हो गया। दोनों के बीच लगभग दो वर्ष से प्रेम प्रसंग चल रहा था। जब इस बारे में उनके परिवार के लोगों को भनक लगी तो उनके मिलने पर रोक लगा दी गई, लेकिन वह छिपकर मिलते रहे। दोनों अलग-अलग जाति से संबंध रखते थे। इसी कारण स्वजन ने उनकी शादी कराने से इन्कार कर दिया था।

बताया जा रहा है कि शुभम को उसके परिवार ने मना लिया था और वह परिवार की पसंद की लड़की से शादी करने को राजी हो गया। बुधवार को उसकी सगाई तय हो गई। इसका पता महक को लगा तो उसने शुभम पर मिलने का दबाव बनाया और साथ ही आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज लेकर आने को कहा। वीरवार को दोनों घर से निकल गए थे। इसके बाद वह घर नहीं लौटे। परिवार के लोग खोजबीन कर रहे थे।

इसी दौरान उनका एक बैग और बाइक नहर किनारे मिली। बैग में मिले कागजों के आधार पर नहर में डूबने की आशंका जताई गई। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से तलाश अभियान चलाया तो शनिवार को दोनों के शव मिल गए। पुलिस की जांच में सामने आया कि मरने से पहले दोनों ने शायद जहर खाया हो। इसके बाद चुन्नी से एक दूसरे का हाथ बांधकर वह नहर में कूद गए। परिवार के लोगों ने इस बारे में कोई भी बात करने से इन्कार कर दिया। वहीं दो शव मिलने से क्षेत्र में चर्चा बनी रही।