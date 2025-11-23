हरियाणा: अब पत्र लिखने पर मिलेंगे इनाम, लोगों में लिखने की आदत डालने के लिए डाक विभाग की नई पहल

दीपक प्रजापति, यमुनानगर। डिजिटल युग में जहां ईमेल, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया ने पत्रों की जगह ले ली है वहीं डाक विभाग अपने अनोखे प्रयास से युवाओं को फिर से पत्र लेखन की ओर आकर्षित कर रहा है। ढाई आखर प्रतियोगिता में युवा हिंदी और अंग्रेजी में पत्र लिखकर भाग ले सकते हैं। राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर चयनित प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त प्रतिभागियों को आकर्षक पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा।

डाक विभाग की ओर से पत्र लेखन की परंपरा को नई पीढ़ी से जोड़ने और लेखन को बढ़ावा देने के लिए ढाई आखर एक पत्र रोल माडल के विषय पर देशव्यापी पत्र लेखन प्रतियोगिता शुरू की गई है। डिजिटल युग में विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्म के बढ़ते उपयोग के दौरान लोग अपना संदेश मोबाइल के माध्यम से ही एक दूसरे को भेज रहे है, जिससे लोगों में पत्र लेखन की रुचि कम होती जा रही है।

यमुनानगर के मुख्य डाकघर के पोस्टमास्टर सुरेंद्र कुमार के मुताबिक लेखक को अपना पत्र हाथ से लिखना होगा। इसके बाद 8 दिसम्बर तक राज्य या परिमंडल के चीफ पोस्टमास्टर जनरल, के नाम भेजना होगा। पत्र अंतर्देशीय या साधारण लिफाफे में भेजना होगा।

लिफाफे के ऊपर पत्र लिखने का पूरा नाम, पता, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर और स्कूल व कालेज का नाम अंकित करना होगा। उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता में कोई भी भाग ले सकता है। विभाग द्वारा दो आयु वर्ग निर्धारित की गई है जिसमे पहली श्रेणी 18 साल तक के विद्यार्थियों के लिए है। वहीं दूसरी श्रेणी 18 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों के लिए है। लेखन की सीमा हिंदी में 1 हजार शब्द जबकि अंग्रेजी में 500 शब्द निर्धारित है।