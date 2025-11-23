Language
    हरियाणा: अब पत्र लिखने पर मिलेंगे इनाम, लोगों में लिखने की आदत डालने के लिए डाक विभाग की नई पहल

    By Deepak Parjapati Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 03:57 PM (IST)

    भारतीय डाक विभाग द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर 'ढाई आखर पत्र लेखन प्रतियोगिता' का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य युवाओं में रचनात्मकता और लेखन कौशल को बढ़ावा देना है। इच्छुक प्रतिभागी 15 दिसंबर तक अपना पत्र मुख्य पोस्टमास्टर जनरल को भेज सकते हैं। विजेताओं को नकद पुरस्कार दिए जाएंगे।

    हरियाणा: अब पत्र लिखने पर मिलेंगे इनाम। फाइल फोटो

    दीपक प्रजापति, यमुनानगर। डिजिटल युग में जहां ईमेल, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया ने पत्रों की जगह ले ली है वहीं डाक विभाग अपने अनोखे प्रयास से युवाओं को फिर से पत्र लेखन की ओर आकर्षित कर रहा है। ढाई आखर प्रतियोगिता में युवा हिंदी और अंग्रेजी में पत्र लिखकर भाग ले सकते हैं। राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर चयनित प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त प्रतिभागियों को आकर्षक पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा।

    डाक विभाग की ओर से पत्र लेखन की परंपरा को नई पीढ़ी से जोड़ने और लेखन को बढ़ावा देने के लिए ढाई आखर एक पत्र रोल माडल के विषय पर देशव्यापी पत्र लेखन प्रतियोगिता शुरू की गई है। डिजिटल युग में विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्म के बढ़ते उपयोग के दौरान लोग अपना संदेश मोबाइल के माध्यम से ही एक दूसरे को भेज रहे है, जिससे लोगों में पत्र लेखन की रुचि कम होती जा रही है।

    यमुनानगर के मुख्य डाकघर के पोस्टमास्टर सुरेंद्र कुमार के मुताबिक लेखक को अपना पत्र हाथ से लिखना होगा। इसके बाद 8 दिसम्बर तक राज्य या परिमंडल के चीफ पोस्टमास्टर जनरल, के नाम भेजना होगा। पत्र अंतर्देशीय या साधारण लिफाफे में भेजना होगा।

    लिफाफे के ऊपर पत्र लिखने का पूरा नाम, पता, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर और स्कूल व कालेज का नाम अंकित करना होगा। उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता में कोई भी भाग ले सकता है। विभाग द्वारा दो आयु वर्ग निर्धारित की गई है जिसमे पहली श्रेणी 18 साल तक के विद्यार्थियों के लिए है। वहीं दूसरी श्रेणी 18 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों के लिए है। लेखन की सीमा हिंदी में 1 हजार शब्द जबकि अंग्रेजी में 500 शब्द निर्धारित है।

    प्रथम आने वाले प्रतिभागी को मिलेंगे हजारों रुपये के इनाम

    डाक विभाग राष्ट्रीय स्तर पर विजेता रहे प्रथम पुरस्कार को 50 हजार रुपये, द्वितीय को 25 हजार रूपये और तृतीय को 10 हजार की राशि देगा।इसी तरह परिमण्डलीय यानी राज्य स्तर पर प्रथम 25 हजार, द्वितीय 10 हजार और तृतीय 5 हजार रुपये दिए जाएंगे।

     

    भाग लेने की प्रक्रिया

    पत्र में अपना पूरा नाम, पता (पीओ बाक्स नहीं), शहर, पिन कोड, फोन नंबर और ईमेल आइडी अवश्य लिखें। पत्र संबंधित मुख्य पोस्टमास्टर जनरल के पते पर भेजना होगा। प्रतियोगिता सभी भारतीय नागरिकों के लिए खुली है। विजेताओं को नकद पुरस्कार दिए जाएंगे। अंतिम तिथि 15 दिसंबर तय की गई है।

    भारतीय डाक विभाग की राष्ट्रीय स्तर की ढाई आखर पत्र लेखन प्रतियोगिता इस वर्ष भी आयोजित की जा रही है। जिले के स्कूलों के छात्र और सभी इच्छुक नागरिक इसमें भाग ले सकते हैं। प्रतियोगिता का उद्देश्य युवाओं में रचनात्मकता और स्वच्छ लेखन को बढ़ावा देना है। - सुरेंद्र कुमार, मुख्य पोस्ट मास्टर, डाकघर यमुनानगर