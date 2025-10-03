हरियाणा में एक तरफ कंजकों की पूजा, दूसरी ओर नवजात बच्ची को कूड़े में फेंका; पांच महीने में सातवीं घटना

हरियाणा के यमुनानगर में चांदपुर बाईपास पुल के पास एक नवजात बच्ची का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बकरी चरा रहे एक युवक ने कुत्तों को नवजात के पास घूमते देखा और पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। आशंका है कि बच्ची को एक दिन पहले ही फेंका गया था।

जागरण संवाददाता, यमुनानगर। नवरात्र का पर्व अभी समाप्त ही हुआ था। एक दिन पहले ही जहां कंजकाें का पूजन कर आशीर्वाद लिया जा रहा था। अगले ही दिन समाज की संवेदनहीनता का चेहरा सामने आया। वहीं किसी ने नवजात (बच्ची) को मरने के लिए फेंक दिया। वीरवार को नवजात का शव चांदपुर बाइपास पुल के पास से मिला है। वहां पर बकरी व भेड़ चराते हुए युवक ने नवजात का शव को देखा। उसके पास कुत्ते घूम रहे थे। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है। सीन आफ क्राइम की टीम ने घटनास्थल पर जांच की।

शव को देखकर ऐसा लग रहा है। जैसे एक दिन पहले नवजात को यहां फेंका गया हो। पुलिस जांच कर रही है। चांदपुर निवासी रिहान ने बताया कि वह यहां से गुजर रहा था। बकरी व भेड चरा रहे बच्चों ने बताया कि यहां पर एक बच्चा पॉलीथिन में पड़ा हुआ है। जब देखा तो मृत नवजात थी।

इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। हमीदा पुलिस चौकी प्रभारी शमसेर सिंह ने बताया कि चांदपुर बाइपास पुल के पास से कूड़े के ढेर में मृत नवजात को फेंका गया था। शव को कब्जे में लेकर अस्पताल भिजवा दिया गया है। आसपास के लोगों से जानकारी जुटाई जा रही है। जिससे नवजात को यहां फेंकने वाले का पता लग सके।