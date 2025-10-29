कुख्यात काला राणा की अदालत में हुई पेशी, 4 दिन का प्रोडक्शन रिमांड मिला, तिहरे हत्याकांड में आया था नाम

जागरण संवाददाता, यमुनानगर। 26 दिसंबर 2024 को खेड़ी लक्खा सिंह पुलिस चौकी के पास हुए तिहरे हत्याकांड में शूटर मुहैया कराने और फरार बदमाश सन्नी सलेमपुर के माध्यम से वारदात कराने में कुख्यात काला राणा को मंगलवार को कोर्ट में पेश किया गया।

कड़ी सुरक्षा के बीच एसटीएफ गुरुग्राम की टीम उसे मंडौली जेल से दोपहर दो बजे लेकर आई। कोर्ट परिसर में भारी पुलिस बल तैनात रहा और वीडियोग्राफी के जरिए निगरानी रखी गई। सफेद कुर्ता-पजामा पहने काला राणा को जज गौरी नारंग की कोर्ट में पेश किया गया। उसका 10 दिन का रिमांड मांगा गया था, लेकिन कोर्ट ने चार दिन का रिमांड दिया। एसटीएफ के एक अधिकारी ने बताया कि तिहरे हत्याकांड में काला राणा की संलिप्तता मिली है।