यमुनानगर में युवक को विदेश के नाम पर 6 लाख की ठगी, पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की जांच

यमुनानगर के सफीलपुर गांव के गौरव नामक युवक को विदेश भेजने के नाम पर रुद्राक्ष ग्रुप मोहाली ने साढ़े छह लाख रुपये ठग लिए। राकेश कुमार, सिमरन और एजेंट रणजीत पर आरोप है। गौरव ने विदेश जाने के लिए रुद्राक्ष ग्रुप से संपर्क किया था, जहाँ आठ लाख रुपये मांगे गए थे। पैसे देने के बाद भी वीजा नहीं मिला और आरोपी कार्यालय बंद करके फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।

