    यमुनानगर में युवक को विदेश के नाम पर 6 लाख की ठगी, पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की जांच

    By Avneesh Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 03:17 PM (IST)

    यमुनानगर के सफीलपुर गांव के गौरव नामक युवक को विदेश भेजने के नाम पर रुद्राक्ष ग्रुप मोहाली ने साढ़े छह लाख रुपये ठग लिए। राकेश कुमार, सिमरन और एजेंट रणजीत पर आरोप है। गौरव ने विदेश जाने के लिए रुद्राक्ष ग्रुप से संपर्क किया था, जहाँ आठ लाख रुपये मांगे गए थे। पैसे देने के बाद भी वीजा नहीं मिला और आरोपी कार्यालय बंद करके फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।

    युवक को विदेश भेजने के नाम पर साढ़े छह लाख रुपये ठगे

    जागरण संवाददाता, यमुनानगर। गांव सफीलपुर निवासी गौरव को विदेश भेजने के नाम पर साढ़े छह लाख रुपये ठग लिए गए। आरोपित रुद्राक्ष ग्रुप मोहाली के संचालक राकेश कुमार, सिमरण व उनके एजेंट रणजीत पर लगा है। साढौरा थाना पुलिस ने मामले में शनिवार को केस दर्ज किया है।

    पुलिस को दी शिकायत में गौरव ने बताया कि वह विदेश जाना चाहता था। इसके लिए मोहाली स्थित रुद्राक्ष ग्रुप के कार्यालय में संपर्क किया। वहां पर राकेश, सिमरन से मुलाकात हुई। आरोपित ने विदेश भेजने के नाम पर आठ लाख रुपये मांगे। आरोपितों को अलग-अलग कर साढ़े छह लाख रुपये व दस्तावेज दे दिए लेकिन वीजा नहीं लगा। बाद में पता लगा कि आरोपित कार्यालय बंद कर फरार हो गए हैं।