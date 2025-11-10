यमुनानगर में गलत दवाई खाने से बिगड़ी युवती की तबीयत, अस्पताल में इलाज के दौरान मौत
यमुनानगर के तेजली गांव में एक युवती की गलत दवा खाने से हालत बिगड़ गई और अस्पताल में उसकी मौत हो गई। मृतका अपनी मां और भाई के साथ अपने चाचा के घर आई थी। उसने रात को खाना खाने के बाद एक दवाई खाई थी, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ी। पुलिस मामले की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है ताकि मौत का सही कारण पता चल सके।
जागरण संवाददाता, यमुनानगर। गांव तेजली में गलत दवाई खाने से युवती की हालत बिगड़ गई। उसे अस्पताल में लेकर गए। जहां उसका इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतका शुक्रवार को यहां अपनी मां और भाई के साथ चाचा के पास आई हुई थी। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया है।
उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर के गांव बरौली निवासी 22 वर्षीय कोमल अपनी मां ममता और भाई के साथ तेजली में चाचा विनेश कुमार के पास आई हुई थी। विनेश कुमार ने बताया कि उसका भाई अनिल कुमार एक माह से लापता है।
ऐसे में भाभी ममता और भतीजी कोमल व भतीजे को यहां रहने के लिए बुला लिया था। शनिवार की रात को कोमल ने सभी के लिए खाना बनाया। खाना खाने के बाद वह सोने के लिए चली गई। कुछ देर बाद ही उसे उल्टियां होने लगीं। पूछने पर उसने बताया कि उसने दवाई खाई थी।
जिसके बाद उसे अस्पताल में लेकर पहुंचे। जहां उसकी मौत हो गई। जांच अधिकारी संजीव कुमार ने बताया कि घर में रखी दवाई खाने से युवती की मौत हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता लगेगा कि दवाई थी या कोई जहरीला पदार्थ।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।