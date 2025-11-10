यमुनानगर में गलत दवाई खाने से बिगड़ी युवती की तबीयत, अस्पताल में इलाज के दौरान मौत

जागरण संवाददाता, यमुनानगर। गांव तेजली में गलत दवाई खाने से युवती की हालत बिगड़ गई। उसे अस्पताल में लेकर गए। जहां उसका इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतका शुक्रवार को यहां अपनी मां और भाई के साथ चाचा के पास आई हुई थी। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया है।

उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर के गांव बरौली निवासी 22 वर्षीय कोमल अपनी मां ममता और भाई के साथ तेजली में चाचा विनेश कुमार के पास आई हुई थी। विनेश कुमार ने बताया कि उसका भाई अनिल कुमार एक माह से लापता है।

ऐसे में भाभी ममता और भतीजी कोमल व भतीजे को यहां रहने के लिए बुला लिया था। शनिवार की रात को कोमल ने सभी के लिए खाना बनाया। खाना खाने के बाद वह सोने के लिए चली गई। कुछ देर बाद ही उसे उल्टियां होने लगीं। पूछने पर उसने बताया कि उसने दवाई खाई थी।