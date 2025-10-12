हरियाणा के यमुनानगर में पत्नी के अवैध संबंध से परेशान पति ने फंदा लगाकर दी जान, जेब से मिला सुसाइड नोट

संवाद सहयोगी, छछरौली (यमुनानगर)। थाना छछरौली क्षेत्र के खानुवाला जंगल में सोम नदी के किनारे अधेड़ ने पेड़ से लटककर आत्महत्या कर ली। राहगीर ने शनिवार को करीब 11 बजे शव को पेड़ से लटका देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी।

मृतक की पहचान सुशील कुमार 45 वर्ष निवासी ललाहड़ी कलां के रूप में हुई है। उसकी जेब से एक सुसाइड नोट मिला है। जिसमें उसने अपनी पत्नी और तीन मोबाइल नंबर से काल करने वाले को मौत का जिम्मेदार बताया गया है।

सुशील कुमार मजदूरी करता था। वह रविवार की सुबह घर से बाइक पर काम के लिए निकला था। सुबह लगभग 11 बजे खानूवाला में सोम नदी के पास से गुजर रहे राहगीरों ने उसका शव पेड़ पर लटका देखा। उसने परने से फंदा लगाया हुआ था। पास में ही उसकी बाइक खड़ी थी। आत्महत्या का पता लगते ही व्यासपुर थाना पुलिस पहुंची लेकिन जिस क्षेत्र में सुशील ने आत्महत्या की।