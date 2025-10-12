Language
    हरियाणा के यमुनानगर में पत्नी के अवैध संबंध से परेशान पति ने फंदा लगाकर दी जान, जेब से मिला सुसाइड नोट

    By Avneesh Kumar Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 04:57 PM (IST)

    यमुनानगर के छछरौली में सुशील कुमार नामक एक व्यक्ति ने सोम नदी के किनारे पेड़ से लटककर आत्महत्या कर ली। मृतक की जेब से मिले सुसाइड नोट में उसने अपनी पत्नी और कुछ अन्य लोगों को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया है। पुलिस के अनुसार, सुशील पत्नी के अवैध संबंधों से परेशान था। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    पत्नी के अवैध संबंध से परेशान पति ने फंदा लगाकर दी जान। फोटो जागरण

    संवाद सहयोगी, छछरौली (यमुनानगर)। थाना छछरौली क्षेत्र के खानुवाला जंगल में सोम नदी के किनारे अधेड़ ने पेड़ से लटककर आत्महत्या कर ली। राहगीर ने शनिवार को करीब 11 बजे शव को पेड़ से लटका देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी।

    मृतक की पहचान सुशील कुमार 45 वर्ष निवासी ललाहड़ी कलां के रूप में हुई है। उसकी जेब से एक सुसाइड नोट मिला है। जिसमें उसने अपनी पत्नी और तीन मोबाइल नंबर से काल करने वाले को मौत का जिम्मेदार बताया गया है।

    सुशील कुमार मजदूरी करता था। वह रविवार की सुबह घर से बाइक पर काम के लिए निकला था। सुबह लगभग 11 बजे खानूवाला में सोम नदी के पास से गुजर रहे राहगीरों ने उसका शव पेड़ पर लटका देखा। उसने परने से फंदा लगाया हुआ था। पास में ही उसकी बाइक खड़ी थी। आत्महत्या का पता लगते ही व्यासपुर थाना पुलिस पहुंची लेकिन जिस क्षेत्र में सुशील ने आत्महत्या की।

    वह छछरौली थाना क्षेत्र में पड़ रहा था। जिसके बाद छछरौली थाना पुलिस भी पहुंच गई। शव को पुलिस ने कब्जे में ले लिया। उसकी जेब से सुसाइड नोट मिला है। जिसमें उसने पत्नी पर आरोप लगाए हैं। पुलिस के अनुसार, पत्नी के अवैध संबंध की वजह से वह परेशान रहता था। जिसके चलते उसने यह कदम उठाया है। थाना प्रभारी रोहताश ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। स्वजन के बयान के आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी।