Haryana News: शराब पीने को लेकर कहासुनी, पत्नी ने कर दी पति की हत्या; खून से लथपथ शव के पास खड़ी रही

यमुनानगर के खिजरी गाँव में एक दुखद घटना घटी जहाँ एक पत्नी ने शराब पीकर घर आने वाले अपने पति की फूकनी और चाकू से वार कर हत्या कर दी। सुखबीर और उसकी पत्नी गुड्डी के बीच अक्सर शराब के नशे में विवाद होता था। शनिवार को भी विवाद बढ़ने पर गुड्डी ने सुखबीर पर हमला कर दिया जिससे उसकी मौत हो गई।

जागरण संवाददाता, यमुनानगर। प्रताप नगर थाना क्षेत्र के गांव खिजरी में पत्नी ने पति की फूकनी व चाकू से ताबड़तोड़ वार कर हत्या कर दी। पति के शराब पीकर घर आने पर हुई कहासुनी में वारदात को अंजाम दिया गया। वारदात को अंजाम देने के बाद पत्नी पति के शव के पास खड़ी रही।

पुलिस मामले की जांच कर रही है। गांव खिजरी निवासी 32 वर्षीय सुखबीर मजदूरी करता था। उसकी दीक्षा उर्फ गुड्डी के साथ दूसरी शादी हुई थी। सुखबीर अक्सर शराब के नशे में घर आता था। वह गुड्डी के साथ मारपीट करता था। शनिवार को भी वह शराब पीकर घर आया। गुड्डी के साथ गाली-गलौज करने लगा।

जिस पर उनके बीच विवाद बढ़ गया। खाना बना रही गुड्डी रसोई से फूकनी व चाकू लेकर आई। उसने सुखबीर पर ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिए जिससे सुखबीर वहीं गिर पड़ा। उसकी गर्दन पर भी चाकू से वार किए गए। चीख सुनकर बच्चे व पड़ोसी दौड़े। पुलिस भी पहुंच गई।