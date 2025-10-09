दिवाली से पहले जगमग होंगे हरियाणा के डार्क जोन, सभी में लगाई जाएंगी एलईडी लाइटें
हरियाणा में दिवाली से पहले डार्क जोन को रोशन करने की योजना है। प्रत्येक वार्ड में सौ-सौ एलईडी लाइटें लगाई जाएंगी, जिससे अंधेरे क्षेत्रों में रोशनी होगी। सरकार का लक्ष्य है कि दिवाली तक हर वार्ड में पर्याप्त रोशनी हो, जिसके लिए तेजी से एलईडी लाइटें लगाने का काम किया जा रहा है।
जागरण संवाददाता, यमुनानगर। दिवाली से पहले नगर निगम के प्रत्येक वार्ड का डार्क जोन जगमग होगा। नगर निगम द्वारा प्रत्येक वार्ड के डार्क जोन में सौ-सौ एलईडी लाइट लगाई जाएगी। डीसी कैंप ऑफिस के सामने नगर निगम के नए भवन के लिए 2.3 एकड़ जमीन के लिए 40 करोड़ 40 लाख रुपये निगम को प्राप्त हो गए है। जल्द ही नगर निगम कार्यालय का निर्माण शुरू किया जाएगा।
नगर निगम क्षेत्र में चल रहे विकास कार्याें का अभियंता शाखा के अधिकारी संबंधित वार्ड के पार्षदों को निरीक्षण कराएंगे। जितने भी विकास कार्य हो रहे है। विकास कार्य पूरा होने पर पार्षद के संतुष्टि पत्र के बिना संबंधित ठेकेदार की पेमेंट नहीं जारी की जाएगी। अब तक जारी किए संतुष्टि पत्रों की सप्ताह भर में सूची संबंधित पार्षदों को जारी की जाएगी। प्रॉपर्टी आईडी की त्रुटियां दूर करने को नगर निगम कार्यालय के सभागार में हर मंगलवार, बुधवार व शुक्रवार को कैंप लगाए जाएंगे। जहां मेकर व चेकर शहरवासियों की प्रॉपर्टी आईडी की त्रुटियां ठीक करेंगे।
नगर निगम की जमीन की निशानदेही की बाउंड्री की जाएगी। निगम की जिन जमीन पर कब्जा है, उसे पुलिस फोर्स की मदद से हटाया जाएगा। यह निर्णय वीरवार को मेयर सुमन बहमनी की अध्यक्षता में निगम आयुक्त महाबीर प्रसाद की उपस्थिति में हुई सदन की साधारण बैठक में लिए गए। निगम क्षेत्र में संबंधित पार्षद को जानकारी दिए बिना बिजली के पोल लगाने पर सदन ने सर्वसम्मति से बिजली निगम व संबंधित जेई के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास किया। इनके अलावा बैठक में 58 प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किए गए।
सभी कार्यों में हम बेहतरी पर
नगर निगम आयुक्त महाबीर प्रसाद ने बताया कि शहर की विभिन्न समस्याओं का समाधान कराना नगर निगम की चुनौतियां है। फिर भी हम निगम संबंधित सभी कार्याें में प्रदेश में बेहतर स्थान पर है। जनसंवाद, संपत्ति सत्यापन, प्रॉपर्टी टैक्स रिलाइजेशन, स्वच्छता में हम अच्छा कार्य कर रहे है। 54.50 प्रतिशत संपत्तियां सत्यापित कर हर प्रदेश में पहले स्थान पर है। प्रापर्टी टैक्स रिलाइजेशन में गुरुग्राम व फरीदाबाद के बाद हमारा तीसरा स्थान है। स्वच्छता रैंकिंग में राज्य में हमारा 11 और देश में 47वां रैंक रहा। नगर निगम को प्रदेश में तीसरे और देश में दसवें स्थान पर लाने के लिए हम प्रयासरत है।
पार्षद की अनुमति जरूरी
मेयर सुमन बहमनी ने दिवाली से पहले नगर निगम क्षेत्र को जगमग करने की बात कही। इस पर फैसला लिया गया कि नगर निगम के प्रत्येक वार्ड में डार्क जोन चिन्हित कर उनमें 100-100 एलईडी लाइट लगाई जाएगी। पार्षद की अनुमति के बिना अपनी मर्जी से ठेकेदार कहीं भी कोई लाइट नहीं लगाएगा। मेयर सुमन बहमनी ने कहा कि सदन की बैठक का उद्देश्य नगर के समग्र विकास और नागरिक सुविधाओं को सुदृढ़ करना रहा। सभी पार्षदों व निगम अधिकारियों के सहयोग, समर्थन और साथ से प्रत्येक वार्ड का संपूर्ण विकास होगा। सभी अधिकारी तालमेल बनाकर शहर के विकास को तीव्रता दें। मौके पर विशेष अधिकारी अनिल कुमार यादव, सीनियर अकाउंट ऑफिसर कृष्ण जैन, कार्यकारी अभियंता नरेंद्र सुहाग, विकास धीमान व अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
