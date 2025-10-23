हरियाणा में छठ पर्व पर पूजा के लिए यमुना में छोड़ा जा रहा पानी, नहरों का पानी किया बंद

पोपीन पंवार, यमुनानगर। हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी और पूर्वी यमुना नहरों में पानी की आपूर्ति रोक दी गई है। पश्चिमी यमुना नहर का बहाव रोकने का कारण छठ पर्व व पूर्वी यमुना की सप्लाई रोकने का कारण सफाई कार्य है। हथनीकुंड बैराज से पूरा पानी यमुना नदी में छोड़ा जा रहा है। बुधवार शाम छह बजे सात हजार क्यूसेक जलबहाव रहा।

पश्चिमी यमुना नहर की क्षमता 17 हजार क्यूसेक व पूर्वी नहर की क्षमता 4500 क्यूसेक है। यमुना पर पूजन व्यवस्था के लिए प्रशासन और सिंचाई विभाग ने संयुक्त रूप से निगरानी बढ़ा दी है। छठ पर्व के मुख्य अर्घ्य के बाद नहरों की सप्लाई धीरे-धीरे बहाल कर दी जाएगी।

सिंचाई विभाग के अनुसार 26 अक्टूबर तक इसी तरह से यमुना नदी में सप्लाई जारी रहेगी। यमुना नदी में पानी होने से उत्तर प्रदेश, हरियाणा व दिल्ली में छठ पर्व पर दिक्कत नहीं आएगी।

उत्तर प्रदेश की ओर जाने वाली पूर्वी यमुना नहर में सफाई कार्य चलते हुए करीब 20 दिनों से पानी की मांग नहीं है, इसलिए सप्लाई बंद है। अब छठ पर्व के कारण पश्चिमी यमुना नहर में भी सप्लाई रोक दी गई है। इस समय हथनी कुंड बैराज से निकासी पूरी तरह यमुना नदी में की जा रही है, ताकि घाटों पर अर्घ्यदान करने वाले श्रद्धालुओं को दिक्कत न आए। - आरएस मित्तल, अधीक्षण अभियंता, सिंचाई विभाग, यमुनानगर।

पश्चिमी यमुना नहर हमीदा हेड अलग होकर यमुनानगर से होते हुए करनाल के मुनक हेड जाती है। यहां से दिल्ली के लिए पेयजल का बंटवारा होता है। कोर्ट के आदेश पर दिल्ली को 761 क्यूसेक पानी दिया जाता है।

पूर्वी यमुना नहर में हथनीकुंड से शामली और बागपत तक करीब 200 किलोमीटर लंबाई में सिल्ट सफाई और मरम्मत का कार्य कराया जा रहा है। इसके चलते फिलहाल शासन को पत्र लिखकर हथनीकुंड से पानी रुकवाया गया है।-सीबी यादव, अधीक्षण अभियंता, सिंचाई विभाग, सहारनपुर

नहर की सप्लाई बंद होने से पहले यमुना नदी में 352 क्यूसेक पानी चल रहा है। हालांकि वह पानी हर घंटे घटता व बढ़ता रहता है। पूर्वी यमुना नहर हथनीकुंड बैराज से उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, गाजियाबाद और दिल्ली में सिंचाई करवाती है।

सिल्ट सफाई के लिए हर साल अधीक्षण अभियंता को अपर व लोअर खंड के हमारे स्तर से नहर बंद करने के प्रस्ताव भेजे जाते हैं। इस साल भी नहर की सिल्ट सफाई के लिए प्रस्ताव भेजे गए थे, जिस पर अधीक्षण अभियंता के स्तर से नहर को बंद कराने के निर्देश दिए गए हैं। उसी सिल्ट का सफाई कार्य चल रहा है।- प्रवीण जोशिया, अधिशासी अभियंता, पूर्वी यमुना नहर अपर खंड, सहारनपुर





