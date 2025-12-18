Haryana Jobs: 12वीं पास छात्रों के लिए नए रास्ते खोलेगा रोजगार मेला, तुरंत मिलेगा ज्वाइनिंग लेटर
हरियाणा के यमुनानगर में 12वीं पास छात्रों के लिए रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है। इस मेले में 150 छात्रों के भाग लेने की संभावना है, जिससे उन्हें रो ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, यमुनानगर। तेजली स्थित डाइट में 20 दिसंबर को 12वीं पास आउट विद्यार्थियों के लिए रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इस मेले में कक्षा 12वीं पास विद्यार्थी भाग ले सकेंगे, जिन्होंने एनएसक्यूएफ (नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क) के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त किया है। रोजगार मेले का आयोजन समग्र शिक्षा विभाग की ओर से किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ-साथ रोजगार से जोड़ना है।
मेले में जिले के 150 छात्र-छात्राएं भाग लेंगे। समग्र शिक्षा विभाग के समन्वयक डॉ. धर्मवीर सिंह ने बताया कि मेले के दौरान बाहर से आई करीब 10 नामी कंपनियां विद्यार्थियों की दक्षता, कौशल और योग्यता की मौके पर ही जांच करेंगी। चयनित विद्यार्थियों को उसी दिन ज्वाइनिंग लेटर भी प्रदान किए जाएंगे जिससे उन्हें तुरंत रोजगार प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।
डॉ.धर्मवीर ने बताया कि यह रोजगार मेला एनएसक्यूएफ पास विद्यार्थियों के लिए एक बेहतर मंच साबित होगा। उन्होंने कहा कि आज के समय में केवल शैक्षणिक डिग्री ही नहीं, बल्कि कौशल आधारित शिक्षा भी बेहद जरूरी है।
एसीपी ने बताया कि मेले में भाग लेने वाले विद्यार्थियों के लिए सभी जरूरी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। कंपनियों के प्रतिनिधि विद्यार्थियों का साक्षात्कार लेंगे और उनकी कार्य क्षमता का मूल्यांकन करेंगे। रोजगार मेला विद्यार्थियों को निजी क्षेत्र में बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के साथ-साथ जिले में रोजगार के नए रास्ते भी खोलेगा।
