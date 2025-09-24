हरियाणा में धूमधाम से चौधरी देवीलाल की 112वीं जयंती मनाएगी जेजेपी, 112 कार्यक्रमों के साथ पुराने साथियों का करेगी सम्मान

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में बृहस्पतिवार को जननायक जनता पार्टी जननायक चौधरी देवीलाल की 112वीं जयंती को प्रदेशभर में मनाएगी। जेजेपी द्वारा जहां प्रदेशभर में 112 कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, वहीं चौधरी देवीलाल के संघर्ष के पुराने साथियों को भी सम्मानित किया जाएगा।

जयंती कार्यक्रमों को लेकर जेजेपी ने तैयारियां पूरी कर ली है। प्रदेशभर में चौधरी देवीलाल की 72 प्रतिमाएं हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा इन सभी प्रतिमाओं पर साफ-सफाई व मरम्मत कार्य करवाए गए हैं। वीरवार को प्रतिमाओं पर प्रार्थना सभाओं का आयोजन होगा और यहां जेजेपी के वरिष्ठ नेता व कार्यकर्ता पहुंचकर जननायक चौधरी देवीलाल को याद करेंगे। यह जानकारी जेजेपी के मीडिया प्रभारी दीपकमल सहारण ने दी।