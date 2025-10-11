Language
    Haryana Fire:सहारनपुर-कुरुक्षेत्र रोड पर बक्से व ड्रॉइंग बोर्ड बनाने की फैक्ट्री में लगी आग, 80 लाख का नुकसान

    By Avneesh Kumar Edited By: Suprabha Saxena
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 03:15 PM (IST)

    हरियाणा के सहारनपुर-कुरुक्षेत्र रोड पर एक बक्से और ड्राइंग बोर्ड बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। इस घटना में लगभग 80 लाख रुपये का नुकसान होने का अनुमान है। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है।

    बक्से और ड्रॉइंग बोर्ड बनाने वाली फैक्ट्री में लगी भीषण आग

    जागरण संवाददाता,यमुनानगर। सहारनपुर कुरुक्षेत्र रोड पर पुरानी लक्कड़ मंडी जीटीबी टिंबर में शुक्रवार की रात लगभग एक बजे आग लग गई। लेबर ने फायर-एग्जीक्यूशर से आग बुझाने का प्रयास किया लेकिन आग भड़कती गई। जिसके बाद दमकल को सूचना दी गई। इसके बाद दमकल विभाग की गाड़ियां पहुंची। विभाग की 12 गाड़ियां आग बुझाने के काम पर लग गईं। एक-एक कर गाड़ियाें ने लगभग 50 चक्कर लगाए। शनिवार की दोपहर दो बजे तक ही आग बुझ सकी। आग से लगभग 80 लाख रुपये का नुकसान हुआ है।

    सेक्टर 17 निवासी हरमनप्रीत सिंह की जीटीबी टिंबर के नाम से लकड़ी के बक्से, दरवाजे, खिड़कियां व ड्राइंग बोर्ड बनाने की फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री में तीन पोर्शन बने हुए हैं। यहां से लकड़ी का माल तैयार कर रूड़की, पानीपत सहित अन्य जगहों पर सप्लाई होता है।

    हरमनप्रीत सिंह ने बताया कि शुक्रवार की रात लगभग दस बजे वह फैक्ट्री से अपने घर गए थे। फैक्ट्री के पास ही लेबर रहती है। रात लगभग एक बजे उन्हें लेबर हीरालाल ने सूचना दी कि फैक्ट्री में आग लग गई है। जिस पर वह तुरंत पहुंचे। जब तक आग पूरी तरह से भड़क चुकी थी। सूचना पर दमकल विभाग से गाड़ियां पहुंच गई। शुरुआत में दो गाड़ियां पहुंची। आग बुझाने का प्रयास हुआ लेकिन आग भड़कती चली गई। 

    रात भर से दमकल के कर्मचारी यहां लगे रहे। आग लगने से पूरी बिल्डिंग खत्म हो गई। यहां पर रखी 45 लाख रुपये की लकड़ी, बक्से, दरवाजे व खिड़कियां जलकर राख हो गए। इसके साथ ही बक्से व ड्रॉइंग बोर्ड भी जल गए। इन्हें रुड़की व पानीपत के लिए सप्लाई किया जाना था। मशीनरी में तीन प्लैनर, दो रिक्शा, दो टेबल कटर भी जल गए।


    दमकल की टीम रात भर आग बुझाने में लगी रही। गाड़ियां चक्कर लगाती रही लेकिन लकड़ी व उसके सामान में आग लगी होने की वजह से बुझाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। फैक्ट्री की बिल्डिंग का एक हिस्सा भी ढह गया। हालांकि आग को फैलने नहीं दिया गया। जिससे अन्य प्रतिष्ठान चपेट में आने से बच गए। दमकल अधिकारी पंकज परासर ने बताया कि आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। माना जा रहा है कि शॉर्ट-सर्किट से आग लगी है। फिलहाल आग बुझ चुकी है। अभी भी एहतियात के तौर पर वहां दो गाड़ी खड़ी की गई है।