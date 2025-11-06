पंजाब CM भगवंत मान की मां हरपाल कौर ने कपालमोचन में की पूजा-अर्चना
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की माता हरपाल कौर ने कार्तिक पूर्णिमा पर कपालमोचन के धार्मिक स्थलों में पूजा की। उन्होंने सूरजकुंड के किनारे बेरी के पेड़ की पूजा की, मन्नत का धागा बांधा और दीपदान किया। हरपाल कौर ने बताया कि इस पवित्र स्थान पर स्नान करने से आत्मिक शांति मिलती है। उन्होंने बेटे की शादी और पोते के लिए मन्नतें मांगी थीं, जो पूरी हुईं।
संवाद सहयोगी, यमुनानगर। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की 78 वर्षीय माता हरपाल कौर ने कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर तीर्थराज श्री कपालमोचन के धार्मिक स्थलों पर पूजा अर्चना की। हरपाल कौर पिछले पांच दशकों से इस मेले में आ रही हैं। उन्होंने सूरजकुंड के किनारे स्थित बेरी के पेड़ की पूजा की।
उन्होंने यहां मन्नत के लिए धागा बांधा और दीपदान भी किया। उन्होंने बताया कि इस पवित्र स्थान पर स्नान करने से आत्मिक शांति और आध्यात्मिक अनुभव होता है। हरपाल कौर ने बताया कि बेटे भगवंत मान की शादी के लिए मन्नत मांगी थी, जो पूरी हुई।
पिछले वर्ष उन्होंने पोते के लिए भी मन्नत मांगी थी, जो भगवान ने सुन ली और उन्हें पोते का मुंह दिखाया। श्रद्धालु कपालमोचन के विभिन्न धार्मिक स्थलों पर पूजा अर्चना के बाद अंत में सूरजकुंड सरोवर पर आते हैं। यहां वे बाबा दूधाधारी की समाधि पर माथा टेककर बेरी पर आस्था का धागा बांधते हैं।
