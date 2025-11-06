पंजाब CM भगवंत मान की मां हरपाल कौर ने कपालमोचन में की पूजा-अर्चना

संवाद सहयोगी, यमुनानगर। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की 78 वर्षीय माता हरपाल कौर ने कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर तीर्थराज श्री कपालमोचन के धार्मिक स्थलों पर पूजा अर्चना की। हरपाल कौर पिछले पांच दशकों से इस मेले में आ रही हैं। उन्होंने सूरजकुंड के किनारे स्थित बेरी के पेड़ की पूजा की।

उन्होंने यहां मन्नत के लिए धागा बांधा और दीपदान भी किया। उन्होंने बताया कि इस पवित्र स्थान पर स्नान करने से आत्मिक शांति और आध्यात्मिक अनुभव होता है। हरपाल कौर ने बताया कि बेटे भगवंत मान की शादी के लिए मन्नत मांगी थी, जो पूरी हुई।