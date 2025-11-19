बड़ी खबर! 45 एकड़ में बनेगा गुरु तेग बहादुर कृषि कॉलेज, यमुनानगर में सीएम सैनी की बड़ी घोषणा

जागरण संवाददाता, यमुनानगर। हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी वर्ष को समर्पित चौथी नगर कीर्तन यात्रा का भव्य शुभारंभ मंगलवार को साढौरा से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अरदास के साथ हुआ। मुख्यमंत्री ने गुरु जी के तप, त्याग और मानवता की रक्षा के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने का आह्वान किया।

उन्होंने गुरुद्वारा ड्योढी साहिब को अपने ऐच्छिक कोटे से 31 लाख रुपये देने की घोषणा की। 24 नवंबर को कुरुक्षेत्र में यात्राओं के समापन और 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मुख्यातिथि रहने वाले महा समागम की जानकारी दी।

कलेसर वन्यजीव प्राणी कार्यालय के आयोजित कार्यक्रम में प्रतापनगर क्षेत्र के किशनपुरा में 45 एकड़ में बनने वाले गुरु तेग बहादुर कृषि महाविद्यालय की घोषणा की गई। इसके साथ ही कलेसर नेशनल पार्क में 30 एकड़ में विकसित गुरु तेग बहादुर वन एवं वन्यजीव ब्लाक का उद्घाटन भी किया गया

'शैक्षणिक और आर्थिक विकास के लिए बड़ा कदम' मुख्यमंत्री ने कहा कि 45 एकड़ भूमि में गुरु तेग बहादुर कृषि महाविद्यालय स्थापित होने से यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र सहित पूरे उत्तर हरियाणा के विद्यार्थियों और किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक, अनुसंधान, डेयरी, पशुपालन, जल प्रबंधन और जैविक खेती की उन्नत सुविधाएं मिलेंगी। स्थानीय लोगों ने इसे क्षेत्र के शैक्षिक और आर्थिक विकास के लिए बड़ा कदम बताया।

कलेसर नेशनल पार्क में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 30 एकड़ में विकसित गुरु तेग बहादुर वन एवं वन्यजीव ब्लाक का उद्घाटन किया। समारोह में मुख्यमंत्री सहित खालसा कालेज यमुनानगर के 350 विद्यार्थियों ने 350 पौधे रोपे। पार्क में दो नए गेट बनाने से सफारी मार्ग 13 से बढ़कर 16 किमी हो गया है। मुख्यमंत्री ने जीप सफारी सेवा की भी शुरुआत की और अधिकारियों के साथ जंगल सफारी का दौरा किया।

सुरक्षा और पर्यटन दोनों को मिलेगा बढ़ावा कलेसर में एआइ आधारित सुरक्षा प्रणाली लागू करने की घोषणा भी की गई। यह सिस्टम कैमरों, सेंसर, नाइट विजन, ड्रोन और अलर्ट नेटवर्क के माध्यम से अवैध कटाई, आग और वन्यजीवों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।

इसके साथ तीन मंजिला वाच टावर निर्माण योजना का शुभारंभ किया गया, जिससे सुरक्षा और पर्यटन दोनों को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु तेग बहादुर वन को चरणबद्ध तरीके से ऐसा प्रकृति अनुभव केंद्र बनाया जा रहा है जहां सैलानी सुरक्षित वातावरण में जैव विविधता को समझ सकें।

24 को कुरुक्षेत्र पहुंचेगी यात्रा मुख्यमंत्री ने गुरुद्वारा ड्योढी साहिब में श्री गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष अरदास कर नगर कीर्तन यात्रा को रवाना किया। उन्होंने बताया कि हरियाणा में चलाई जा रही सभी चार नगर कीर्तन यात्राएं विभिन्न जिलों से गुजरकर 24 नवंबर को कुरुक्षेत्र पहुंचेंगी, जहां सर्वधर्म सम्मेलन होगा और 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मौजूदगी में महा समागम आयोजित किया जाएगा।

हरियाणा सरकार भी गुरुओं और महापुरुषों की शिक्षा और परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। सिरसा की चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में गुरु तेग बहादुर चेयर स्थापित करने, पंचकूला से पावंटा साहिब सड़क को गुरु गोविंद सिंह जी और कुरुक्षेत्र से लोहगढ़ मार्ग को बाबा बंदा सिंह बहादुर के नाम पर करने जैसे निर्णय इसी दिशा में उठाए गए हैं।