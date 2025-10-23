Language
    यमुनानगर में खाद्य आपूर्ति विभाग के दो इंस्पेक्टर निलंबित, लापरवाही का आरोप

    Updated: Thu, 23 Oct 2025 03:01 PM (IST)
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 03:01 PM (IST)

    यमुनानगर में खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ने दो इंस्पेक्टरों, विभू गोयल और मनोज यादव, को निलंबित कर दिया है। डीएफएससी जतिन मित्तल के अनुसार, यह कार्रवाई विभागीय नियमों के उल्लंघन के चलते की गई है। दोनों पर राइस मिलों में धान की लिफ्टिंग के लिए समय पर गाड़ियाँ न लगाने का आरोप है, जिससे विभाग को दिक्कतों का सामना करना पड़ा।

    जागरण संवाददाता, यमुनानगर। सरकार ने खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के दो इंस्पेक्टर विभू गोयल और मनोज यादव को निलंबित कर दिया है। इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। डीएफएससी जतिन मित्तल ने बताया कि दोनों अधिकारियों के खिलाफ विभागीय नियमों के उल्लंघन के चलते यह कदम उठाया गया है।

    जानकारी के अनुसार विभाग की जिम्मेदारी होती है कि राइस मिलों में निर्धारित समय पर सरकारी गाड़ियां लगाई जाएं ताकि धान की लिफ्टिंग और अन्य कार्य समय पर पूरे हो सकें, लेकिन जगाधरी में तैनात इंस्पेक्टर विभू गोयल और छछरौली में तैनात इंस्पेक्टर मनोज यादव इस दिशा में लापरवाही बरतते पाए गए।

    बताया गया कि गोविंद राइस मिल किशनपुरा और किसान राइस मिल पोंटी में नियमानुसार गाड़ियां नहीं लगाई गईं, जिससे कार्य प्रभावित हुआ और विभाग को दिक्कतें आईं। दोनों काफी समय से जिले में तैनात थे। डीएफएससी जतिन मित्तल ने कहा कि कई बार निर्देश जारी करने के बावजूद दोनों इंस्पेक्टरों ने नियमों की पालना नहीं की। इस पर विभाग ने पूरा मामला सरकार के संज्ञान में लाया।

     