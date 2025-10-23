यमुनानगर में खाद्य आपूर्ति विभाग के दो इंस्पेक्टर निलंबित, लापरवाही का आरोप

जागरण संवाददाता, यमुनानगर। सरकार ने खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के दो इंस्पेक्टर विभू गोयल और मनोज यादव को निलंबित कर दिया है। इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। डीएफएससी जतिन मित्तल ने बताया कि दोनों अधिकारियों के खिलाफ विभागीय नियमों के उल्लंघन के चलते यह कदम उठाया गया है।

जानकारी के अनुसार विभाग की जिम्मेदारी होती है कि राइस मिलों में निर्धारित समय पर सरकारी गाड़ियां लगाई जाएं ताकि धान की लिफ्टिंग और अन्य कार्य समय पर पूरे हो सकें, लेकिन जगाधरी में तैनात इंस्पेक्टर विभू गोयल और छछरौली में तैनात इंस्पेक्टर मनोज यादव इस दिशा में लापरवाही बरतते पाए गए।